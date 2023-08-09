Teröristlerden silahlı saldırı: 2 şehit, 3 yaralı

Sözcü'den Selami Aydın'ın haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının silahlı saldırı düzenlediğini duyurdu.



2 ŞEHİT, 3 YARALI



Bakanlıktan yapılan açıklamada, taciz ateşinde, Piyade Teğmen Fatih Uğur Altınbaş (27) ve Uzman Çavuş Kemal Özek’in (26) şehit olduğunu, 3 askerin de yaralandığı belirtildi.



Yaralanan askerlerin derhal hastaneye sevk edildiği aktarılan açıklamada, bölgedeki operasyonların devam ettiği kaydedildi.



MSB’DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI



Açıklamada, “Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz” ifadelerine yer verildi.



BABASININ AMCASI DA ŞEHİT OLMUŞTU



26 yaşındaki Özek'in şehit olduğu haberi; Denizli'nin Buldan ilçesi Yenimahalle'deki belediye konutlarında yaşayan annesi Ayşe Özek ve babası Ayhan Özek'e Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeli eşliğinde askeri yetkililer tarafından verildi. Aileyi daha sonra Denizli Tugay Komutanı Tuğgerenal Mehmet Özeren ve Buldan Kaymakamı Tayfun Deli ziyaret ederek başsağlığı diledi.



Aile büyük bir üzüntü yaşarken evlerinin balkonuna dev Türk Bayrağı asıldı. Şehit Özek'in kardeşinin de uzman çavuş olarak Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde görev yaptığı ve Libya'da bulunduğu öğrenildi.



Diğer yandan şehit Kemal Özek ile aynı adı taşıyan babasının amcası Kemal Özek'in de 22 Eylül 1981 tarihinde askerlik görevi sırasında uçak kazası nedeniyle şehit olduğu öğrenildi. ‘Pancarköy Faciası’ olarak bilinen olayda F5 savaş uçağı, içtima sırasında bir bölüğün üzerine düşmüş ve olay anında 35 asker şehit olmuştu.



ELAZIĞ’DA ŞEHİT ACISI



Şehit Fatih Uğur Altınbaş’ın acı haberi, Elazığ Ulukent Mahallesi’nde bulunan baba evine ulaştı. Şehidin ailesine acı haberi, Vali Ömer Toraman ve 8’inci Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay verdi. Şehidin baba ocağına Türk bayrakları asıldı. Altınbaş’ın şehadet haberinin duyulması üzerine yakınları taziyeye geldi.



Şehidin cenazesinin, 2012 yılında görevi başındayken şehit olan babası Kadir Altınbaş’ın Ankara’da bulunan naaşının yanına defnedileceği öğrenildi.

