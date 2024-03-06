Samanyolu Haber /Gündem / Cumhurda eski dost düşman oldu: 'Habis siyaset tarzı hortladı' /06 Mart 2024 16:36

Cumhurda eski dost düşman oldu: 'Habis siyaset tarzı hortladı'

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmişte ittifak ortaklığı yaptığı Yeniden Refah Partisi'ni, yerel seçim stratejisi üzerinden eleştirdi. Erdoğan, "Hem bize kaybettirmek için çalışıp, bizim gölgemizde yürümek isteyenlere müsaade etmeyiz" dedi.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Malatya'daki mitinginde, 14-28 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı bileşeni olan Yeniden Refah Partisi'ni hedef aldı.

Erdoğan, Malatya'da yaptığı açıklamalarda, Yeniden Refah'ın AKP'li eski milletvekili ve belediye başkanlarını aday göstermesine sert tepki gösterdi.

AKP'li Cumhurbaşkanı konuya ilişkin açıklamasında, "Partimizin eski belediye başkanlarını, milletvekillerini aday göstererek bize kaybettirmek isteyen partiler ortaya çıktı. İsteyen istediği yerden aday olabilir. Biz kendi adaylarımızdan mesulüz. Ancak hem bize kaybettirmek için çalışıp, bizim gölgemizde yürümek isteyenlere müsaade etmeyiz. Sadece yalan yanlış konuşacak siyaseti domine etmeye çalışacaksınız... Bunun adı siyasi şantajcılıktır. Türkiye ne çektiyse zübük siyasetçi tiplerinden çekmiştir. Maalesef son dönemde bu habis siyaset tarzının yeniden hortladığını görüyoruz. Milletimizin ne siyasi şantajcılara ne zübük siyasetçilere itibar etmeyeceğini biliyorum" diye konuştu.

ESKİ DOST DÜŞMAN MI OLDU?
Yeniden Refah Partisi, 14 Mayıs Genel Seçimleri'ne Cumhur İttifakı çatısı altında girmişti. Cumhurbaşkanı adayı olarak Genel Başkan Fatih Erbakan gösterilmiş, daha sonradan Erbakan yarıştan çekilerek Erdoğan'a destek açıklaması yapmıştı.

Yeniden Refah Partisi'nin AKP'nin İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde iş birliği teklifini reddetmesinin ardından iki parti arasında ipler gerilmişti.
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