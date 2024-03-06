Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'da demiryollarında grev başlıyor /06 Mart 2024 16:42

Almanya'da demiryollarında grev başlıyor

Aman Demiryolları (DB) ile Alman Tren Makinistleri Sendikası (GDL) arasında devam eden görüşmelerden olumsuz sonuç çıkması üzerine grev kararı alındı. Bu akşam saat 18.00’dan itibaren ilk önce yük taşımacılığında başlayacak olan grevler, yarın saat 03.00’ten sonra yolcu taşımacılığında devam edecek.

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Daha önce yapılan grevlere nazaran kısa sürecek olan grev 35 saat sonra bitecek. GDL yöneticisi Claus Weselsky, dalga grevleri olarak adlandırılan grevlerin önümüzdeki dönemlerde daha uzun olacağını açıkladı. Weselsky, hafta başında yaptığı açıklamada, grevlerin yaklaşık 48 saat önceden duyurulmasının artık geçmişte kaldığını vurguladı. Weselsky, “Gelecekte demiryolları ve yolcular çok daha hızlı bir şekilde grevler konusunda uyarılacak ve daha uzun süreli olacak. Bu, demiryolunun artık güvenilir bir ulaşım aracı olmadığı anlamına geliyor” diyerek işveren konumundaki DB’yi açık bir şekilde uyardı. Grev kararının, grevden kısa süre önce açıklanması nedeniyle DB’nin acil durum tedbiri alması da zorlaşacak. Weselsky, yaklaşan Paskalya tatili döneminde de eylem olabileceği konusunu açık bıraktı.

Grev ülke genelinde demiryolu trafiğinin büyük bölümünü bir kez daha felce uğratacak. Daha önceki grevlerde olduğu gibi DB temel hizmetleri sürdürmeyi amaçlıyor. Son dönemde uzun mesafe trenlerinin yaklaşık yüzde 20’si greve rağmen çalışmıştı. Bugün ve yarınki tren seferleri iptal edilirken, yolcuların biletlerini ücretsiz iptal edebileceği ya da grevin sona ermesinden sonraki günlere erteleyebilecekleri kaydedildi.



NEDEN ANLAŞAMIYORLAR?

DB ile GDL arasındaki ücret anlaşmazlığı kasım ayının başından bu yana devam ediyor. Son görüşmeler yaklaşık dört hafta boyunca kapalı kapılar ardında yürütüldü. Müzakereleri, her ikisi de CDU’lu olan eski Federal İçişleri Bakanı Thomas de Maizière ile Schleswig-Holstein Başbakanı Daniel Gunther gibi arabulucular yönetti. Ancak GDL, geçen perşembe günü görüşmeleri tekrar kesti. O zamandan beri anlaşmazlığa nasıl bir çözüm bulunacağı tamamen belirsiz. Anlaşmazlığın ana noktası, GDL’nin vardiyalı çalışanlar için mali kayıp olmaksızın çalışma haftasının 38 saatten 35 saate indirilmesi talebi oluşturuyor. De Maizière ve Gunther, ikinci aşaması 2028 yılının başında yürürlüğe girecek şekilde iki aşamada çalışma süresinin 36 saate indirilmesini önermişti. Demiryolu şirketi, bunu istemeyerek de olsa kabul edebileceklerini söylerken, GDL bu öneriyi reddetti.
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