Almanya'da demiryollarında grev başlıyor

Grev ülke genelinde demiryolu trafiğinin büyük bölümünü bir kez daha felce uğratacak. Daha önceki grevlerde olduğu gibi DB temel hizmetleri sürdürmeyi amaçlıyor. Son dönemde uzun mesafe trenlerinin yaklaşık yüzde 20’si greve rağmen çalışmıştı. Bugün ve yarınki tren seferleri iptal edilirken, yolcuların biletlerini ücretsiz iptal edebileceği ya da grevin sona ermesinden sonraki günlere erteleyebilecekleri kaydedildi.

NEDEN ANLAŞAMIYORLAR?





DB ile GDL arasındaki ücret anlaşmazlığı kasım ayının başından bu yana devam ediyor. Son görüşmeler yaklaşık dört hafta boyunca kapalı kapılar ardında yürütüldü. Müzakereleri, her ikisi de CDU’lu olan eski Federal İçişleri Bakanı Thomas de Maizière ile Schleswig-Holstein Başbakanı Daniel Gunther gibi arabulucular yönetti. Ancak GDL, geçen perşembe günü görüşmeleri tekrar kesti. O zamandan beri anlaşmazlığa nasıl bir çözüm bulunacağı tamamen belirsiz. Anlaşmazlığın ana noktası, GDL’nin vardiyalı çalışanlar için mali kayıp olmaksızın çalışma haftasının 38 saatten 35 saate indirilmesi talebi oluşturuyor. De Maizière ve Gunther, ikinci aşaması 2028 yılının başında yürürlüğe girecek şekilde iki aşamada çalışma süresinin 36 saate indirilmesini önermişti. Demiryolu şirketi, bunu istemeyerek de olsa kabul edebileceklerini söylerken, GDL bu öneriyi reddetti.