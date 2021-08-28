Cumhuriyet'ten iki isme 100 bin TL’lik tazminat davası

Sağlık Bakan Yardımcısı Sabahattin Aydın’ın eşi ve oğlunun ortakları arasında bulunduğu şirkete yönelik iddiaları TBMM gündemine taşıyan CHP milletvekili Murat Emir’in önergesini haberleştiren Cumhuriyet gazetesinden iki isme 100 bin TL’lik dava açıldı. Gazetede “İkinci Pekcan Vakası” başlığı ile gündeme getirilen haber için Bakan Yardımcısı Aydın, gazeteden, sorumlu yazı işleri müdürü Olcay Büyüktaş Akça ile muhabir Erdem Sevgi’den 100 bin TL tazminat talep ediyor.





Sağlık Bakan Yardımcısı Aydın, gazetede 19 Haziran 2021’de yayımlanan “İkinci Pekcan Vakası” haberi nedeniyle 100 bin TL’lik tazminat davası açtı. Cumhuriyet, CHP Ankara Milletvekili Murat Emir’in, “Sağlık Bakan Yardımcısı Sabahattin Aydın’ın eşi ve oğlunun ortakları arasından olduğu şirket” hakkındaki iddiaları TBMM gündemine taşıdığı soru önergesini haberleştirmişti. Emir, daha önce Sağlık Bakanlığı’nda müsteşar yardımcılığı görevinde de bulunan Aydın’ın eşinin kurucuları arasında, oğlunun ise bir dönem hissedarları arasında bulunduğu firmanın, Sağlık Bakanlığı’na bağlı birimlerden çok sayıda ihale aldığını iddia etmiş, bu iddiaları da TBMM’ye sunduğu yazılı soru önergesi ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya sormuştu.





Aydın, İstanbul 17. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açtığı dava ile gazetenin Sorumlu Yazı işleri Müdürümüz Olcay Büyüktaş Akça ve muhabiri Erdem Sevgi’den 100 bin TL tazminat talep ediyor. Aydın, hukuki temsilcisi aracılığıyla mahkemeye sunduğu dava dilekçesinde ise “oğlunun firmanın bir dönem hissedarı” olduğu bilgisini doğrularken “Firmanın ortakları arasında, eşi ve oğlunun bulunduğu’ iddiasında bulunmak iyi niyetle ve ilkeli habercilikle bağdaşmaz” ifadelerinin yer alması dikkat çekiyor.