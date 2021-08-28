Samanyolu Haber /Medya / Cumhuriyet'ten iki isme 100 bin TL’lik tazminat davası /28 Ağustos 2021 09:10

Cumhuriyet'ten iki isme 100 bin TL’lik tazminat davası

Sağlık Bakan Yardımcısı Sabahattin Aydın’ın Cumhuriyet gazetesinde “İkinci Pekcan Vakası” başlığıyla haberleştirilen ve Aydın’ın eşi ve oğlunun ortakları arasında bulunduğu şirkete yönelik iddialara yer verilen haber nedeniyle iki gazete çalışanına 100 bin TL’lik tazminat davası açtığı belirtildi.

SHABER3.COM

Sağlık Bakan Yardımcısı Sabahattin Aydın’ın eşi ve oğlunun ortakları arasında bulunduğu şirkete yönelik iddiaları TBMM gündemine taşıyan CHP milletvekili Murat Emir’in önergesini haberleştiren Cumhuriyet gazetesinden iki isme 100 bin TL’lik dava açıldı. Gazetede “İkinci Pekcan Vakası” başlığı ile gündeme getirilen haber için Bakan Yardımcısı Aydın, gazeteden, sorumlu yazı işleri müdürü Olcay Büyüktaş Akça ile muhabir Erdem Sevgi’den 100 bin TL tazminat talep ediyor.

Sağlık Bakan Yardımcısı Aydın, gazetede 19 Haziran 2021’de yayımlanan “İkinci Pekcan Vakası” haberi nedeniyle 100 bin TL’lik tazminat davası açtı. Cumhuriyet, CHP Ankara Milletvekili Murat Emir’in, “Sağlık Bakan Yardımcısı Sabahattin Aydın’ın eşi ve oğlunun ortakları arasından olduğu şirket” hakkındaki iddiaları TBMM gündemine taşıdığı soru önergesini haberleştirmişti. Emir, daha önce Sağlık Bakanlığı’nda müsteşar yardımcılığı görevinde de bulunan Aydın’ın eşinin kurucuları arasında, oğlunun ise bir dönem hissedarları arasında bulunduğu firmanın, Sağlık Bakanlığı’na bağlı birimlerden çok sayıda ihale aldığını iddia etmiş, bu iddiaları da TBMM’ye sunduğu yazılı soru önergesi ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya sormuştu. 

Aydın, İstanbul 17. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açtığı dava ile gazetenin Sorumlu Yazı işleri Müdürümüz Olcay Büyüktaş Akça ve muhabiri Erdem Sevgi’den 100 bin TL tazminat talep ediyor. Aydın, hukuki temsilcisi aracılığıyla mahkemeye sunduğu dava dilekçesinde ise “oğlunun firmanın bir dönem hissedarı” olduğu bilgisini doğrularken “Firmanın ortakları arasında, eşi ve oğlunun bulunduğu’ iddiasında bulunmak iyi niyetle ve ilkeli habercilikle bağdaşmaz” ifadelerinin yer alması dikkat çekiyor. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Cumhuriyet'ten iki isme 100 bin TL’lik tazminat davası Sonraki Haber >>

Tunceli’de 11 gündür yanan ormana neden havadan müdahale edilmiyor?

Tunceli’de 11 gündür yanan ormana neden havadan müdahale edilmiyor?

Tartışmalı Ahmet Kaya filminin vizyon tarihi belli oldu

Tartışmalı Ahmet Kaya filminin vizyon tarihi belli oldu

Kabil'deki patlamalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 85'e yükseldi.

Kabil'deki patlamalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 85'e yükseldi.

Vatandaş isyan etti: Her gün zam her gün zam

Vatandaş isyan etti: Her gün zam her gün zam

Facebook ve Sosyal medya

Facebook ve Sosyal medya

O ülkeye 4 yıldır yağmur yağmıyor!

O ülkeye 4 yıldır yağmur yağmıyor!

Şimdi de kuraklık alarmı: Yüzde 60'ı kurudu

Şimdi de kuraklık alarmı: Yüzde 60'ı kurudu

Mansur Yavaş'tan Gökçek'e: Versene kardeşim belediyenin jipini

Mansur Yavaş'tan Gökçek'e: Versene kardeşim belediyenin jipini

Hızlı ulaşımın yeni adı Hyperloop ilk yolcuyuğunu yaptı

Hızlı ulaşımın yeni adı Hyperloop ilk yolcuyuğunu yaptı

Didem Arslan Yılmaz'dan tepki çeken hareket

Didem Arslan Yılmaz'dan tepki çeken hareket
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:42:37