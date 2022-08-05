Cünet Çakır düdüğünü asıyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır’ın aktif kariyerini sonlandırdığını duyurdu.beIN Sports kanalında yayına katılan Büyükekşi, Çakır’ın yakın zamanda hakemlerle düzenlenen kampta görevini bırakmayla alakalı Merkez Hakem Kurulu’na (MHK) başvurduğunu söyledi.Yurt dışından birçok teklif almasına karşın Çakır’ın ‘Türkiye’deki hakemliğe hizmet etmek istediğini kendilerine ilettiğini’ söyleyen TFF başkanı, tecrübeli hakemin alt kategorilerdeki hakemlere eğitim vermek istediğini aktardı.Büyükekşi, Çakır’ın bu isteğinin MHK ve TFF tarafından uygun görüldüğünü söyledi.