Samanyolu Haber /Gündem / Cüneyt Özdemir olası İstanbul depremi için yetkilileri göreve çağırdı /02 Kasım 2020 21:43

Cüneyt Özdemir olası İstanbul depremi için yetkilileri göreve çağırdı

İzmir'in Seferihisar ilçesini vuran deprem sonrasında açıklamalarda bulunan ve olası İstanbul depremini işaret eden gazeteci Cüneyt Özdemir "Burada binalar yıkılacak. Neyi bekliyorsunuz?" diyerek yetkililere seslendi.

SHABER3.COM

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Boğaziçi Üniversitesi ve Kandilli Rasathanesi 2020 için Olası Deprem kayıp tahminleri kitapçığını güncelledi. Gazeteci Cüneyt Özdemir, kitapçığı kendi Youtube kanalı üzerinden yaptığı yayında takipçileriyle paylaştı.

Rapordaki verilere dikkat çeken Özdemir, İstanbul'da olası depremde hangi binaların yıkılacağını devletin bildiğini söyleyerek "Cinayet mahalli" dedi.

Özdemir şu ifadeleri kullandı:

"Bina bina devlet biliyor ya! Şu anda İstanbul'da hangi bina yıkılacak? Hangisi yıkılmayacak? Bunun raporunu çıkarmışlar. Bakın ne kadar iyi çalışıyorlar. Bravo! Ama hadi kardeşim! Bir şey yapın. Yarın bir gün oradan çıkacak insanları saymaya gücün yetmeyecek. Cenazeleri saymaya kalem kağıt yetmeyecek. Deyin ki 'Bu bina yıkılabilir.' 

Gittik oraya (İzmir'e) bazı binalar için dedim ki 'Depreme gerek yok bu binaların yıkılması için. Bi tekme atsan zaten yıkılır.' O Rızabey apartmanı için iki kere demişler ki 'Bu bina yıkılacak.' Ya kardeşim boşaltsanıza binayı! Burada bakın pencerenin orasına bir şey yaparsın hemen zabıta gelir 'yapamazsın' bilmem ne! Burada binalar yıkılacak. Neyi bekliyorsunuz?"

Sonuçta 14 bin tane bina kesinlikle yıkılacak. Devlet biliyor. Peki ne yapıyor? Hiçbir şey! Ve belki de sen o 14 bin binadan bir tanesinde ailenle oturuyorsun..."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Cüneyt Özdemir olası İstanbul depremi için yetkilileri... Sonraki Haber >>

“Journalist Post” yayında

“Journalist Post” yayında

'Lütfen şu 6.6’yı artık silin'

'Lütfen şu 6.6’yı artık silin'

Almanya’da ‘Beyaz Sandalye’ ile adalet çağrısı

Almanya’da ‘Beyaz Sandalye’ ile adalet çağrısı

Kâbe'de saldırı şoku!

Kâbe'de saldırı şoku!

Depremin sesi

Depremin sesi

Güneş doğmadı bugün yavrularımın üstüne

Güneş doğmadı bugün yavrularımın üstüne

Prof. Görür: Kırılmayan faya stres transfer edilmiş olabilir

Prof. Görür: Kırılmayan faya stres transfer edilmiş olabilir

"Depremde fakirler ölür, hiçbir ünlünün enkazdan çıkarıldığını duymayacaksınız"

En net görüntü... Saniyeler süren şiddetli sarsıntı

En net görüntü... Saniyeler süren şiddetli sarsıntı

Bina böyle yıkıldı

Bina böyle yıkıldı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:52:04