Samanyolu Haber /Gündem / Damada kıyak atama /14 Haziran 2023 15:14

Damada kıyak atama

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın Düzce Çilimli’de müftü olan damadı Muhammed Likoğlu, liyakati yetmemesine rağmen İstanbul Beykoz’a atandı.

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın Düzce Çilimli’de müftü olan damadı Muhammed Likoğlu, 1. sınıf ilçeler arasındaki İstanbul Beykoz Müftülüğü’ne atandı. Likoğlu Kasım 2017’de Mardin Ömerli’ye ilçe müftüsü oldu ve ardından Düzce Çilimli’de görev yaptı. Likoğlu’nun 1. sınıf ilçelere atanabilmesi için alt sınıf ilçelerde 6 yıl görev yapması gerekiyordu.

40 MÜFTÜNÜN ÖNÜNE GEÇTİ
6 yıllık hizmet süresini yıl sonunda tamamlayacak olan Likoğlu, eksik hizmetine rağmen 1. sınıf şartını taşıyan 40 müftünün önüne geçerek Beykoz’a atandı. Atamayı Likoğlu’nun baldızı Feyza Erbaş duyurdu. Likoğlu’nun fotoğrafını da paylaşarak “Sayın Beykoz müftümüz” diye yazdı.

Sözcü’den Deniz Ayhan’ın ulaştığı Likoğlu, “Telefonumu nereden buldunuz, kamu görevlisini nasıl ararsınız?” diye bağırdı.
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