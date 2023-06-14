Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan mağdurları 20 Haziran'da AİHM’e yürüyor /14 Haziran 2023 14:42

Erdoğan mağdurları 20 Haziran'da AİHM’e yürüyor

Türkiye’de AKP iktidarının ve AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mağdur ettiği binlerce kişi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne yürümeye hazırlanıyor.

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Türkiye’deki hukuksuzlara karşı sessiz kalmakla suçlanan AİHM’nin Strasbourg’daki binasının önünde Peaceful Action öncülüğünde 20 Haziran’da toplanacak mağdurlar, mahkemeye “Türkiye’deki mağdurlar için artık harekete geçilmesi ve AİHM’nin bir an önce geciken adaleti tesis etmesini isteyen” bir mektup takdim edecek.

Türkiye’de AKP iktidarının ve AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın mağdur ettiği binlerce kişi, hukuksuzluklara karşı sessiz kalmakla eleştirilen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Strasbourg’daki binasının önünde toplanarak mahkemeye seslerini duyurmaya çalışacak.

AİHM’nin Strasbourg’daki binasının önünde 20 Haziran günü Peaceful Action öncülüğünde toplanacak mağdurlar, mahkemeye “Türkiye’deki mağdurlar için artık harekete geçilmesi ve AİHM’nin bir an önce geciken adaleti tesis etmesini isteyen” bir mektup takdim edilecek.

Peaceful Action tarafından yapılan basın açıklamasına göre, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye’de haksızlığa 7 yıldır sessiz kalmaya devam ediyor. Mağdurlar seslerini duyurabilmek için geçen yıl olduğu gibi bu yılda AİHM’ne yürüyecek. 20 Haziran’da gerçekleştirilecek eylemin adresi yüksek mahkemenin bulunduğu Fransa’nın Strasbourg şehri.

Eyleme Avrupa’nın dört bir yanından binlerce mağdur katılacak. Etkinlik yürüyüş ile başlayacak. Mahkemenin önüne kadar devam edecek yürüyüşün ardından AİHM Başkanı’na  “Türkiye’deki mağdurlar için artık harekete geçilmesi ve AİHM’nin bir an önce geciken adaleti tesis etmesini isteyen” bir mektup takdim edilecek.

Daha sonra konser alanına geçilecek. Geçen yıl olduğu gibi bu yılda sahneye Avrupalı bazı ünlü parlamenterler, mağdurlar ile yakınları ve sürpriz isimlerin katılması bekleniyor.

Ayrıca sanatçılar Süvari, Grifon, Berkuş, Ercan Aydın ve Metin Haboğlu konser vererek söyleyecekleri şarkılarla haksızlıkları dile getirecek. Çatısı altında çok sayıda sivil toplum kuruluşunu barındıran Peaceful Action platformu öncülüğünde gerçekleştirilecek eylemde farklı etkinlikler de gerçekleştirilecek.
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