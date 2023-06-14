Belçika’da aşırı sağcı Vlaams Belang liderine polisten tokat

Brüksel polisi, yaptığı açıklamada sağcı lideri suçladı. Grieken’in protestocuları rahatsız ettiğini savundu. Açıklamada polisin eylemci grup ile partililer arasında yaşanabilecek çatışmayı önlediği vurgulandı.







Vlaams Belang lideri Tom Van Grieken, polisin partilerini hedef alındığını ileri sürdü. Partiden yapılan açıklamada ise “Gösteriye katılmak ne zaman suç oldu?” diye soruldu.





Aşırı sağcı Vlaams Belang partisi 2019’da yapılan seçimlerde yüzde 18,5 oy aldı ve Belçika’da 2. parti oldu. Vlaams Belang ile koalisyonu reddeden 7 parti hükümet kurmuştu. Ülkeyi hala bu koalisyon yönetiyor.







