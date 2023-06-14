Samanyolu Haber /Gündem / Merak edilen zirve için İmamoğlu ne dedi? /14 Haziran 2023 15:46

Merak edilen zirve için İmamoğlu ne dedi?

Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da bir araya gelen Ekrem İmamoğlu, İstanbul'a dönüşünde gazetecilerin sorusuna kendisine seçim kazandıran sloganla yanıt verdi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da bir araya gelen Ekrem İmamoğlu, İstanbul'a geldi. İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarının görüşme ile ilgili sorusuna İmamoğlu "Genel Başkanımızla her zaman görüşüyoruz zaten. Güzel olacak her şey" dedi. 

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Ahlatlıbel Sosyal Tesisleri'nde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşme gerçekleştirdi. 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimleri'nden sonra 3'üncü kez bir araya gelen Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun basına kapalı görüşmesi yaklaşık 2 saat sürdü. Görüşmenin ardından bugün saat 14.00'da İstanbul Havalimanı'na gelen Ekrem İmamoğlu basın mensuplarının görüşme ile sorusuna "Görüşeceğiz tabii, Genel Başkanımızla her zaman görüşüyoruz zaten. Güzel olacak her şey" dedi.
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