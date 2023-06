Erdoğan tornistanda kendisine yine tur bindirdi

SAMANYOLUHABER.COM - ANALİZ





Konu Faiz…





Erdoğan, Merkez Bankası’nın faiz politikalarıyla ilgili son açıklamasında rekorları elinde bulundurduğu tornistan zincirine yeni bir halka daha ekledi. “Ben görevde olduğum sürece…” ifadeleriyle başlayan cümlesinin nemi daha kurumamışken, yeni Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in Merkez Bankası ile birlikte faizleri artırmasını kabullendiğini söyledi.





Ancak kadim şerhini bir kez daha düştü, “Ben burada aynıyım” dedi. Klasik tornistanlarından birini alenen yapıyor olduğu esnada, duruşunda istikrarlı olduğunu söyleyebilmek ancak Erdoğan’a yaraşır bir tavırdı, onu da yaptı.





Bu sözleriyle Mehmet Şimşek’i kısa süre sonra satacağının işaretini de verdi.





Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Azerbaycan ziyaretleri dönüşünde uçakta akredite “gazetecilere” ekonomiye dair değerlendirmelerde bulundu.





Faiz politikalarına da değinen Erdoğan, "Tabii bazı arkadaşlar "Cumhurbaşkanı faiz politikalarında ciddi bir değişime mi gidiyor" gibi bir yanılgının içine düşmesin. Ben burada aynıyım. Ama Hazine ve Maliye Bakanımızın şu andaki düşüncesi noktasında, biz tabii kendisine burada atacağı adımları süratle, rahatlıkla Merkez Bankası’yla beraber atmasını kabullendik, "hayırlı olsun" dedik ve bu şekilde de enflasyonu tek haneye düşürmekteki kararlılığımızı da bildirdik." dedi.





Erdoğan, Merkez Bankası Başkanlığı’na Hafize Gaye Erkan’ın atanması ile ilgili olarak da “Merkez Bankası’nda bir de bayan yöneticimiz olsun diye düşündük. Bu adımı hayırlısıyla attık” ifadelerini kullandı.





Erdoğan’ın açıklamalarında 3 önemli mesaj dikkat çekti. İlki, girişte de bahsettiğim üzere faiz tornistanı, diğeri Mehmet Şimşek’i tefe koyması ve üçüncüsü de Hafize Gaye Erkan’a biçtiği değer idi.

Faiz tornistanı ile başlayalım. Erdoğan yıllardır “Ben ekonomistim. Faiz sebep, enflasyon sonuçtur” çıkışları ve Merkez Bankası’na yaptığı baskılarla politika faizlerini düşürttü. Politika faizlerinin düşürülmesi, mevduat ve kredi faizlerine yansımadığı gibi dövizin ve dolayısıyla enflasyonun patlamasına yol açtı.





Erdoğan daha geçen yıl Ekim ayında yaptığı açıklamada, ki bu sözleri 1 yılını bile doldurmadı, şunları söylemişti: “Bu kardeşiniz bu görevde olduğu sürece faiz her geçen gün, her geçen hafta, her geçen ay inmeye devam edecektir. Kimse bize bu konuda akıl vermesin.”





Listesini çıkarmaya hacet yok, Erdoğan “Görevde olduğum sürece…” ifadeleriyle başladığı her kararlılık cümlesinin akabinde, affınıza sığınarak ifade edeyim, tükürdüğünü çok geçmeden yalayan klasik diktatörlerden biri.





Açıklamasında dikkat çeken ikinci husus, Mehmet Şimşek’i daha yolun başında topal ördek pozisyonuna düşürmesi oldu. “Ben faizin düşürülmesini istiyorum ama…” diyerek faiz artırımından sonra yaşanacak sıkıntıların faturasını, daha açık ifadesiyle molozunu Şimşek’in bahçesine bırakıverdi.





Tıpkı eski Merkez Bankası başkanları Murat Çetinkaya, Murat Uysal ve Naci Ağbal ile eski Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ve bizzat Mehmet Şimşek’e yaptığı gibi.





Aynısını Mehmet Şimşek’e bir kez daha yapacak. Ekonomide rasyonaliteye dönüş gerçekleşirse belki biraz rahatlama olacak zaman içinde ve Erdoğan sonrasında yine ipleri eline alıp tarihi tekerrürü yaşatacak Türkiye’ye.





Faizlerin yükseltilmesi sonucunda yaşanacak sıkıntıların bedelini Şimşek’e ödetip rahatlamanın meyvelerini kendisi toplayacak. Her zamanki gibi…





Açıklamalarındaki üçüncü mesaj, dediğim gibi yeni Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ilgili idi. “Merkez Bankası’nda bir de bayan yöneticimiz olsun diye düşündük” şeklinde açıklama yaptı.





Bu kadar basitmiş demek ki, bir de “bayan” yöneticimiz olsun diyeymiş. Hafize Gaye Erkan’ın fazileti “bayan” olmasıymış!





Türkiye’yi ve ekonomiyi yöneten zihniyet, nasıl bir geleceğe yelken açtığımızı ayniyle gösteriyor.





Dostoyevski’nin meşhur vecizesiyle bitireyim:





“İlk yapılan yanlışa kaza, ikincisine hata, üçüncüsüne ise tercih denir.”





Herkes tercihlerinin sonuçlarıyla yüzleşmek mecburiyetindedir.





Rabbim ülkemizi ve milletimizi daha elim akıbetten muhafaza buyursun. Amin.