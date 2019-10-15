Damadı kefen parası da kurtarmadı

Merkez Bankası’nın 46 milyar liralık ihtiyat akçesi de bütçe açığını kapatmaya yetmedi. Açık 100 milyara doğru gidiyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın verilerine göre, ocak-eylül döneminde merkezi bütçe 85.8 milyar lira açık verdi. Bu rakam geçen sene aynı dönemde 56.7 milyar liraydı. Geçtiğimiz yıl eylül ayında açıklanan ekonomi programına göre açık 80,6 milyar lira olarak öngörülmüştü. İhtiyat akçesine rağmen 9 aylık dönemde 2019 için hedeflenen bütçe açığı aşıldı.





Hazine ve Maliye Bakanlığı, Eylül 2019’a ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı. Buna göre, eylülde bütçe gelirleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,3 artarak 63,1 milyar lira, bütçe giderleri de yüzde 20,5 artışla 80,8 milyar lira oldu. Ocak-eylül döneminde bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,6 yükselerek 653,8 milyar lira, bütçe giderleri de yüzde 22,5 artarak 739,6 milyar lira olarak kayıtlara geçti. Böylece, merkezi yönetim bütçesi eylül ayında 17,7 milyar lira, ocak-eylül döneminde ise 85,8 milyar lira açık verdi.





Geçen sene merkezi yönetim bütçesi eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 79.4 artışla 56.7 milyar TL olmuştu. Merkezi yönetim bütçesinden ocak-eylül döneminde 739 milyar 626 milyon lira harcama yapıldı. Bütçe gelirleri ise bu dönemde 653 milyar 808 milyon liraya ulaştı.





BÜTÇE GELİRLERİ





Geçen yılın eylül ayında 61 milyar 83 milyon lira olan bütçe geliri, bu yılın aynı ayında yüzde 3,3 artarak 63 milyar 102 milyon lira olarak gerçekleşti. Bu dönemde vergi gelirleri tahsilatı yüzde 6,8 artışla 52 milyar 607 milyon lira oldu. Genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri eylülde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 13 azalarak 8 milyar 375 milyon lira olarak hesaplandı. Özel bütçeli idarelerin öz gelirleri geçen ay 1 milyar 722 milyon lira, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri 397 milyon lira olarak kaydedildi.





OCAK- EYLÜL DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ





Geçen yılın ocak-eylül döneminde 603 milyar 544 milyon lira olan bütçe giderleri, bu yılın aynı döneminde yüzde 22,5 artarak 739 milyar 626 milyon liraya yükseldi. Ocak-eylül döneminde faiz hariç bütçe giderleri de yüzde 21,2 artışla 658 milyar 139 milyon lira olarak hesaplandı. Söz konusu dönemde faiz giderleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34,9 yükselerek 81 milyar 488 milyon liraya çıktı. Geçen yılın ocak-eylül döneminde 546 milyar 818 milyon lira olan bütçe gelirleri, bu yılın aynı döneminde yüzde 19,6 artarak 653 milyar 808 milyon lira olarak gerçekleşti. Bu dönemde vergi gelirleri ise yüzde 5,6 artışla 485 milyar 293 milyon lira oldu.