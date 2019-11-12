Damat mahkemeye başvurdu

Açıklama Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan geldi. Bakanlık, “Bakanımız Berat Albayrak'ı hedef alan haberleri yapanlara, aynı şekilde bu yalan ve iftiraları gündemde tutan kişilere karşı gerekli tüm hukuki süreçler başlatılmıştır” dedi.







Albayrak’ın konuşmasının çarpıtıldığı savunulan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:





“Albayrak'ın konuşmasının içeriği bazı internet sitelerince çarpıtılarak, ‘Berat Albayrak ‘Ekonomi kötü’ diyen ekonomistlere terörist benzetmesinde bulundu’ başlığı ile haberleştirilmiştir. Bu haberlerin gerçekle uzaktan yakından alakası yoktur.”

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Ordu Kültür Sanat Merkezi'nde (OSKM) düzenlenen toplantıda şunları söylemişti:





"Birileri çıkacak, isimlerinin başında ekonomist, profesör yazan ama bu ülkeye zarar vermeye çalışan, nereye hizmet etmeye çalıştığı, hangi tabloları çizerek, milleti korkutmaya, Türkiye aleyhinde bir algı oluşturmaya çalışan bu kişilerin, terör eylemlerinde gördüğümüz ekipten farkı yok."