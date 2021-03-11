Samanyolu Haber /Dünya / Danimarka Astra Zeneca aşısını askıya aldı /11 Mart 2021 15:30

Danimarka Astra Zeneca aşısını askıya aldı

Danimarka, 'ölümcül kan pıhtılaşması' ile ilgili endişeler nedeniyle AstraZeneca ilaç firmasının geliştirdiği Covid-19 aşısının uygulanmasını askıya aldı.

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Sağlık Bakanı, aşılamanın ardından baş gösteren kan pıhtısı vakalarının doğrudan AstraZeneca aşısıyla bağlantılı olup olmadığının henüz net olmadığını dile getirdi.

Bakan Magnus Heunicke, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sağlık yetkililerimiz, ihtiyati tedbir kapsamında, ölümcül kan pıhtısı şeklindeki olası ciddi yan etki belirtisinin ardından AstraZeneca ile aşılamayı askıya aldı. Şu anda bir bağlantı olup olmadığı sonucuna varmak mümkün değil. Erken harekete geçiyoruz, kapsamlı bir şekilde araştırılması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Danimarka Sağlık otoriteleri de, aşılamanın ülke çapında geçici olarak durdurulduğunu duyurdu.

Avusturya ulusal ilaç düzenleme kurumu da 4 hastaya aşılarını olduktan sonra kan pıhtılaşması teşhisi konulmasının ardından AstraZeneca aşısının kullanımını askıya aldı.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Avusturya'da AstraZeneca aşısı olan bir kişinin 10 gün sonra kan pıhtısı oluşumu nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi.

Bununla birlikte EMA, aşının yan etkilere neden olduğuna dair hiçbir kanıt olmadığını vurguladı.
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