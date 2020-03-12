Danimarka bütün öğrencilere ve kamu çalışanlarına 2 hafta izin verdi

Avrupa’da hızla yayılan yeni tip koronavirüsü nedeniyle Danimarka kepenk indirdi. Ülkedeki son durumu değerlendirmek üzere basın toplantısı düzenleyen Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Pazartesi gününden buyana ülkede enfekte olan kişi sayısının iki katına çıktığını ve virüsün hızla yayılmaya başladığını vurguladı.









Ülke genelinde tüm okulların kapalı olacağını vurgulayan Başbakan Frederiksen, tüm velilere çocuklarını evde tutmalarını ve dışarı çıkmalarına izin vermemelerini tavsiye etti. Ayrıca kritik görevlerde olmayan kamu çalışanlarında iki hafta izinli olacağını ifade eden Başbakan Frederiksen, alınan tedbirlerle virüsün yayılmasının durdurulmaya çalışıldığını aktardı.