Danimarka'da kullanımı durdurulan aşılar yoksul ülkeler mi dağıtılacak?

DSÖ'nün Avrupa Direktörü Hans Kluge, Danimarka'nın, aşılama programından çıkarttığı AstraZeneca'nın Covid-19 aşılarını yoksul ülkelere dağıtmayı düşündüğünü açıkladı.





Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Danimarkalı sağlık yetkililerinin, ülkenin aşılama programından çıkartılan AstraZeneca'nın Covid-19 aşılarını yoksul ülkelere dağıtmayı düşündüğünü açıkladı.





DSÖ'nün Avrupa Direktörü Hans Kluge, aşıları yoksul ülkelere gönderme planının henüz nihayete ermediğini ve Danimarka'nın henüz belli detayları paylaşmadığını bildirdi.





Kluge, "Danimarka Dışişleri Bakanlığı, aşı dozlarını ihtiyacı olan ülkelere dağıtma seçeneğine hazır ve bu seçeneği değerlendiriyor" dedi.





Danimarka, dün AstraZeneca'nın koronavirüs aşısını aşılama programından çıkartma kararı almıştı. Karar AstraZeneca'nın koronavirüs aşısı ile çok nadir görülen kan pıhtılaşması sorunu arasında olası bağlantılara ilişkin değerlendirmelerin ardından gelmişti.





Danimarka şimdiye dek sözkonusu aşının kullanımından tamamen vazgeçen tek ülke olmuştu.





Dünya Sağlık Örgütü ve Avrupa İlaç Ajansı AstraZeneca aşılarının kullanımına devam edilmesini gerektiğini açıklamıştı.