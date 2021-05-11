Samanyolu Haber /Gündem / Danıştay, Cumhurbaşkanlığı’ndan İstanbul Sözleşmesi savunması istedi /11 Mayıs 2021 14:56

Danıştay, Cumhurbaşkanlığı’ndan İstanbul Sözleşmesi savunması istedi

İstanbul Sözleşmesi'nden fesih kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle çok sayıda kişi ve kurum, Danıştay‘a başvurmuştu

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Danıştay 10. Daire, İstanbul Sözleşmesi'ni fesheden Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle açılan davada savunma istedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 Mart’ta Resmi Gazete’de yayımladığı kararla, 2011’de Türkiye’nin taraf olduğu Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nin Türkiye Cumhuriyeti Bakımından Feshedilmesine hükmetti. Erdoğan, bunu Cumhurbaşkanına uluslararası sözleşmeleri onaylama yetkisi veren 9 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 3. maddesine dayandırdı.Erdoğan’ın fesih kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle çok sayıda kişi ve kurum, Danıştay‘a başvurdu. Bunlar arasında CHP, barolar ve kadın örgütleri başı çekti. Açılan davaya bakan Danıştay 10. Daire, yürütmeyi durdurma kararından önce Cumhurbaşkanlığı’ndan savunma istedi.

Ankara Gazetecisi'nden Alican Uludağ'ın haberine göre, Danıştay, sözleşmenin neden iptal edildiğini hem usulü hem de esas yönünden gerekçelerini sordu. Cumhurbaşkanlığı’nın göndereceği savunmanın ardından Danıştay 10. Daire, önce yürütmeyi durdurma, ardından ise iptal talebini karara bağlayacak.
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