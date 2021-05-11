



Amerikan Ulusal Basketbol Ligi NBA’de ‘Portland Trail Blazers’ takımının yıldızlarından Enes Kanter, Türkiye’de yaşanan insan hakları ihlallerini bulunduğu ABD’de her platformda dile getiriyor. Kanter bu yüzden de Türkiye’deki AKP yönetiminin ve Erdoğan’ın hedefinde.

2017 yılında pasaportu AKP yönetimi tarafından hukuksuzca iptal edilen ve 2019 yılında Türkiye’nin hakkında ‘kırmızı bülten’ talebinde bulunduğu NBA yıldızı Enes Kanter, sürekli tehditler de alıyor.

MAHKEME TEBLİGATINI ÖNCE YIRTTI, SONRA DA YAKTI

Kanter’e son olarak cumhurbaşkanına hakaretten dava açıldığı ortaya çıktı. Dava tebligat kağıdı Türkiye’nin Los Angeles Başkonsolosluğu tarafından Enes Kanter’e ulaştırıldı.









Kanter, kendisine ulaştırılan dava tebligatını önce yırttı, ardından da yaktı.











Twitter, hesabından buna ilişkin fotoğrafları paylaşan Kanter, “Diktatör Erdoğan beni dava ediyor ve ‘ona hakaret’ etmem dolayısıyla tutuklanmamı istiyor. Derisi bir soğanınkinden daha ince. Öyle görünüyor ki Erdoğan’ın hislerini biraz incitmişim” diye yazdı.