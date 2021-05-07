NBA’deki Türk Derbisinin galibi Enes Kanter

MUHAMMET ALİ TOKSOY- BOLD MEDYA
NBA’de dün gece oynanan Türk derbisinde Portland Trail Blazers ile Cleveland Cavaliers karşı karşıya geldi. Türkiye’de Enes Kanter’e uygulanan sansür nedeniyle, basketbolseverler heyecan verici maçı Türkçe olarak yine seyredemedi. Batı Konferansında play-off’lara kalma mücadelesi veren Portland Trail Blazers maçı deplasmanda 141-105 gibi farklı bir skorla kazandı. Son haftalarda başarılı bir performans sergileyen ve karşılaşmaya ilk beşte başlayan Cedi Osman 26 dakika süre aldığı karşılaşmayı 14 sayı, 2 ribaund, 2 asist, 2 top çalmayla tamamladı. Enes Kanter benchden gelerek 21 dakika süre aldığı maçı 18 sayı, 13 ribaundla tamamladı. Enes Kanter +30 verimlilik puanıyla karşılaşmanın en yüksek verimlilik puanına sahip oyuncusu oldu.
KANTER, NBA TARİHİNİN İLK 75 OYUNCUSU ARASINA GİRDİ
NBA’de bu sezon en çok ribaund alan ilk beş oyuncu arasında olan Enes Kanter, ofansif ribaund sıralamasında ise NBA tarihinin en iyi oyuncuları arasında yükselmeye devam ediyor. Cleveland Cavaliers karşısında 5 hücum ribaundu alan başarılı oyuncu, toplamda 2146 hücum ribaundu sayısına ulaştı. Joakim Noah ile Rony Seikaly’i geride bırakan yıldız oyuncu, NBA tarihinde bu alanda 75. sıraya çıkarak tarihi başarısını geliştirmeye devam ediyor.
KANTER GALİBİYETİ ABDULVAHİT TUNCAY’A ADADI
Portland Trail Blazers’in aldığı her galibiyeti Türkiye’de hukuksuzluğa uğrayan kişilere adayarak yaşanan zulmü dünya kamuoyuna duyurmaya çalışan Enes Kanter, Cleveland Cavaliers zaferini 1 Mayıs’ta hayatını kaybeden Abdulvahit Tuncay’a adadı. Polis memuruyken ihraç edilen ve tutuklanan Tuncay, cezaevinde pankreas kanserine yakalanmış, 30 yakın dilekçe vermesine ve 4.evre kanser olmasına rağmen son ana kadar tahliye edilmemişti. Kanter resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla yaşanan bu hukuksuzluğu takipçilerine duyurdu.