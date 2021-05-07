NBA’deki Türk Derbisinin galibi Enes Kanter

MUHAMMET ALİ TOKSOY- BOLD MEDYA





NBA’de dün gece oynanan Türk derbisinde Portland Trail Blazers ile Cleveland Cavaliers karşı karşıya geldi. Türkiye’de Enes Kanter’e uygulanan sansür nedeniyle, basketbolseverler heyecan verici maçı Türkçe olarak yine seyredemedi. Batı Konferansında play-off’lara kalma mücadelesi veren Portland Trail Blazers maçı deplasmanda 141-105 gibi farklı bir skorla kazandı. Son haftalarda başarılı bir performans sergileyen ve karşılaşmaya ilk beşte başlayan Cedi Osman 26 dakika süre aldığı karşılaşmayı 14 sayı, 2 ribaund, 2 asist, 2 top çalmayla tamamladı. Enes Kanter benchden gelerek 21 dakika süre aldığı maçı 18 sayı, 13 ribaundla tamamladı. Enes Kanter +30 verimlilik puanıyla karşılaşmanın en yüksek verimlilik puanına sahip oyuncusu oldu.









KANTER, NBA TARİHİNİN İLK 75 OYUNCUSU ARASINA GİRDİ





