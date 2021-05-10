Enes Kanter ABD’de kardeşi Kerem Yunanistan’da fırtına estiriyor

MUHAMMET ALİ TOKSOY - BOLD MEDYA

Avrupa’da basketbol denilince ilk akla gelen ülkelerden olan Yunanistan, yetiştirdiği guardlarla dünya basketbolunda bir ekol durumunda. Geçen sezon İspanya’da Badalona forması giyen Kerem Kanter, 2020/21 sezonu için Yunanistan Basketbol Ligi’nde mücadele eden ve yeni bir yapılanmaya giren eden Rodos Adası takımı Colossus ile sözleşme imzaladı.





Colossus, Yunanistan’ın Avrupa’da şampiyonluklar kazanmış Panathinakos, Olimpiakos, AEK takımları kadar bilinmiyor. Bu nedenle, Kerem Kanter’in mütevazi bir ada takımında bireysel anlamda büyük başarılar elde etmesi, Yunanistan spor kamuoyunda çok ses getirdi. 25 yaşındaki başarılı oyuncu, normal sezonu tam 3 alanda zirvede bitirdi.











Kerem Kanter, Yunanistan Basketbol Ligi resmi sitesinde 3 önemli istatistik alanında zirvede gösterildi.







Attığı 382 sayı ile en fazla sayı bulan oyuncu olan Kerem Kanter, aldığı 162 ribaund ile bu alanda da zirveye çıktı. Verimlilik sıralamasında ise 402 puanla açık ara birinci olan Kanter, kariyerinde büyük bir başarıya imza atmış oldu.







YUNANİSTAN’DA PLAY-OFFLAR 11 MAYIS BAŞLIYOR

Yunanistan Basketbol Liginde normal sezon 28 Nisan’da sona erdi. Panathinaikos ligi zirvede tamamlarken, Lavrio 2, Promitheas ise kendisine 3. sırada yer buldu. Ligi 7. sırada bitiren Kerem Kanter’in takımı Colossus, Play-off ilk turunda (çeyrek final) sezonun flaş takımı Lavrio ile eşleşti. 3 galibiyete ulaşan takımın yarı finale çıkacağı çeyrek final serisinde ilk maç 11 Mayıs’ta TSİ 15:00’da başlayacak.





Deplasman karnesi çok iyi olmayan Colossus’ta Kerem Kanter, Andric ve Artis takımın önemli silahları konumunda. Lavrio ise bu sezon kendi evinde oynadığı 11 maçta 10 galibiyet alırken aynı zamanda 10 maçlık bir seri yakalayarak evinde yenilmesi imkânsız bir takım imajı oluşturdu.