Samanyolu Haber /Gündem / Rus muhalif Navalny’nin kayıp doktoru ortaya çıktı /10 Mayıs 2021 17:09

Rus muhalif Navalny’nin kayıp doktoru ortaya çıktı

Rus muhalif Aleksey Navalny zehirlendikten sonra ilk tedaviyi uygulayan ve geçtiğimiz günlerde ortadan kaybolduğu açıklanan doktor Aleksander Murakhovsk ortaya çıktı.

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Rus muhalif Aleksey Navalny zehirlendikten sonra ilk tedaviyi uygulayan Sibiryalı doktor Murakhovsk ava çıkmış ancak kendisinden haber alınamayınca kaybolduğu rapor edilmişti. Omsk bölgesindeki ormanlarda aranması ve bulunması için bir çalışma yapılmış ancak 3 gün boyunca bulunamamıştı.

Rus haber ajanslarının geçtiği bilgiye göre Morakhovsk, ormanlık alandan kendi başına çıkmayı başardı ve sağlığının da normal olduğu bildirildi.

Navalny, Omsk hastanesinde tedavi gördüğü sırada Murakovski başhekimdi. Navalny bu hastaneden hava yoluyla Almanya’ya sevk edilmişti.

Navalny’nin politik durumu nedeniyle doktorun kaybolmuş olması Rusya’da ve dünyada pek çok kişi tarafından kaçırılmış ve hatta öldürülmüş olabileceği fikrine neden olmuştu.

Daha önce Navalny’yi tedavi eden 2 doktor ölmüş, 1 doktor ise görevi bırakmıştı.
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