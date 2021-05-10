Almanya’da korona aşılarını olanlar ve virüsü yenenler için kısıtlamalar esnetildi

Almanya’da koronavirüse karşı aşılananlar ile hastalığı atlatarak sağlığına kavuşanların bazı kısıtlamalardan muaf tutulması yönünde hazırlanan yönetmelik Bakanlar Kurulu ve Federal Meclis’in ardından Federal Konsey’de görüşüldü. Söz konusu yönetmeliğin Konseyde de onaylandığı bildirildi.





Buna göre, koronavirüs aşısının her iki dozunu yaptıran ve iyileşen kişiler sosyal mesafe kuralından ve sokağa çıkma yasağı uygulanan bölgelerde yasaktan muaf tutulacak, sosyal mesafesiz şekilde birbirleri ile görüşebilecek. Yeni uygulama kapsamında söz konusu kişilere mağaza ve kuaförlere de teste ihtiyaç duymadan girebilme hakkı tanınacak.





Muafiyet tanıyan yasal düzenlemeye koalisyon hükumetini oluşturan Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) yanı sıra muhalefetteki Yeşiller ve Sol Parti de destek verdi.





Almanya’da korona virüs salgınında toplam vaka sayısı 3.5 milyona, toplam can kaybı ise 85 bine yaklaştı.