Samanyolu Haber /Politika / Danıştay, Süleyman Soylu'nun verdiği kararı iptal etti /29 Ocak 2022 13:32

Danıştay, Süleyman Soylu'nun verdiği kararı iptal etti

Danıştay, İzmir Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel hakkında, belediyenin adını "Efes Selçuk" olarak kullandığı gerekçesiyle; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzasıyla verilen soruşturma iznine yapılan itirazı haklı buldu.

SHABER3.COM

İçişleri Bakanlığı, İzmir’de, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel hakkında, belediyenin adını "Efes Selçuk" olarak kullandığı gerekçesiyle soruşturma izni vermişti. Soruşturma izninde, şu değerlendirme yapılmıştı:

“Selçuk Belediye Başkanlığınca son zamanlarda yapılan etkinlik ilanlarında, sosyal medyada, belediyeye ait bulunan bank ve yeni üretim yapılan çöp konteynırları gibi yerlerde 'Efes Selçuk Belediyesi' isminin kullanıldığı, Selçuk Belediye Başkanlığı ismi ve Belediye Başkanı unvanının dışında 'Efes Selçuk Belediye Başkanlığı' ismi ve 'Efes Selçuk Belediye Başkanı' unvanını kullanmasının mevzuata aykırı olduğu gerekçesiyle, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel hakkında soruşturma izni verilmesine karar verilmişti."

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, bakanlığın soruşturma iznine itiraz etti.

FİLİZ CERİTOĞLU SENGEL HAKLI BULUNDU

İtirazı değerlendiren Danıştay Birinci Dairesi tarafından "Efes Selçuk Belediyesi" ve "Efes Selçuk Belediye Başkanı" isimlerinin kullanılması sebebiyle kamunun zararına, kişilerin menfaatine veya üçüncü kişilerin mağduriyetine neden olunduğu yolunda bir tespitin yapılmadığı kaydedildi. Filiz Ceritoğlu Sengel'in itirazını haklı bulan Danıştay, soruşturma izni verilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'nın kararının kaldırılmasına oybirliği ile karar verdi.

"EFES SELÇUK DEDİM"

Sosyal medyada yaptığı açıklamayla konuyu kamuoyuna duyuran Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, “Biliyor musunuz? Kimseye ses etmedim gerçi nerden bileceksiniz… Hakkımda soruşturma başlatıldı. Efes Selçuk dediğim için. Geri durdum mu? Asla. Devam ettim davamızda; haklıydım. Efes bizimdi, başka bir memleketin değil ya da başka bir markanın adı değildi. Soruşturmaya itiraz ettim. Ve Danıştay’da oybirliği ile kabul edildi. Bu bir ‘suç değildir’ diye. Yine söylüyorum; Efes bizimdir ve Efes Selçuk bir bütündür. Bu böyle biline… Hayırlı günler, hayırlı işler #EfesSelçuk #İlhamVerenKent #inspringcity” açıklamasını yaptı.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Danıştay, Süleyman Soylu'nun verdiği kararı iptal etti Sonraki Haber >>

Yıldız oyuncu Enes Kanter, Yunanistan’a çağrı

Yıldız oyuncu Enes Kanter, Yunanistan’a çağrı

İYİ Parti, KHK hiç olmamış; onlarca çocuk Meriç’te ölmemiş gibi davranıyor

İYİ Parti, KHK hiç olmamış; onlarca çocuk Meriç’te ölmemiş gibi davranıyor

Ulaştırma Bakanından itiraf: TEM bizim konrolümüzde ama açamadık

Ulaştırma Bakanından itiraf: TEM bizim konrolümüzde ama açamadık

Promptera kendini kaptırınca...

Promptera kendini kaptırınca...

Kılıçdaroğlu'ndan 'vatansever bürokratlar' çıkışı

Kılıçdaroğlu'ndan 'vatansever bürokratlar' çıkışı

İşte yeni havalimanı kargo binasının çökme anı

İşte yeni havalimanı kargo binasının çökme anı

KHK’lıların mağduriyetleri telafi edilmeli

KHK’lıların mağduriyetleri telafi edilmeli

Kar altında 'Ucuz ekmek' kuyruğu

Kar altında 'Ucuz ekmek' kuyruğu

AİHM Başkanı Spano’ya Hidayet Karaca ve Mehmet Baransu sorusu!

AİHM Başkanı Spano’ya Hidayet Karaca ve Mehmet Baransu sorusu!

Cem Uzan'dan 2022 için dolar tahmini

Cem Uzan'dan 2022 için dolar tahmini
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:38:18