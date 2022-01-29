Danıştay, Süleyman Soylu'nun verdiği kararı iptal etti

FİLİZ CERİTOĞLU SENGEL HAKLI BULUNDU





"EFES SELÇUK DEDİM"





İçişleri Bakanlığı, İzmir’de, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel hakkında, belediyenin adını "Efes Selçuk" olarak kullandığı gerekçesiyle soruşturma izni vermişti. Soruşturma izninde, şu değerlendirme yapılmıştı:“Selçuk Belediye Başkanlığınca son zamanlarda yapılan etkinlik ilanlarında, sosyal medyada, belediyeye ait bulunan bank ve yeni üretim yapılan çöp konteynırları gibi yerlerde 'Efes Selçuk Belediyesi' isminin kullanıldığı, Selçuk Belediye Başkanlığı ismi ve Belediye Başkanı unvanının dışında 'Efes Selçuk Belediye Başkanlığı' ismi ve 'Efes Selçuk Belediye Başkanı' unvanını kullanmasının mevzuata aykırı olduğu gerekçesiyle, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel hakkında soruşturma izni verilmesine karar verilmişti."Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, bakanlığın soruşturma iznine itiraz etti.İtirazı değerlendiren Danıştay Birinci Dairesi tarafından "Efes Selçuk Belediyesi" ve "Efes Selçuk Belediye Başkanı" isimlerinin kullanılması sebebiyle kamunun zararına, kişilerin menfaatine veya üçüncü kişilerin mağduriyetine neden olunduğu yolunda bir tespitin yapılmadığı kaydedildi. Filiz Ceritoğlu Sengel'in itirazını haklı bulan Danıştay, soruşturma izni verilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'nın kararının kaldırılmasına oybirliği ile karar verdi.Sosyal medyada yaptığı açıklamayla konuyu kamuoyuna duyuran Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, “Biliyor musunuz? Kimseye ses etmedim gerçi nerden bileceksiniz… Hakkımda soruşturma başlatıldı. Efes Selçuk dediğim için. Geri durdum mu? Asla. Devam ettim davamızda; haklıydım. Efes bizimdi, başka bir memleketin değil ya da başka bir markanın adı değildi. Soruşturmaya itiraz ettim. Ve Danıştay’da oybirliği ile kabul edildi. Bu bir ‘suç değildir’ diye. Yine söylüyorum; Efes bizimdir ve Efes Selçuk bir bütündür. Bu böyle biline… Hayırlı günler, hayırlı işler #EfesSelçuk #İlhamVerenKent #inspringcity” açıklamasını yaptı.