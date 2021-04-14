Samanyolu Haber /Gündem / Datça açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem /14 Nisan 2021 00:12

Datça açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem

Muğla'nın Datça ilçesinin 19 km. açığında Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Kandilli Rasathanesi, Twitter hesabından Akdeniz açıklarında 23.28 sularında 5.3 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu. İçişleri Bakanı Yardımcısı İsmail Çataklı, henüz olumsuz bir ihbarın gelmediğini aktardı. 

Kandilli Rasathane'nin verilerine göre; yine Akdeniz Oniki Adalar'da on dakika sonra (23.38) ikinci bir deprem meydana geldi. Bu depremin ise büyüklüğü 3.4 olarak kaydedildi. 

İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama

İçişleri Bakanı Yardımcısı İsmail Çataklı, depreme ilişkin sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

"Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 23.28'de meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremde Valiliğimizden ve AFAD’dan alınan bilgilere göre olumsuz bir ihbarın ulaşmadığı öğrenilmiştir. İlgili birimlerimizin tarama çalışmaları devam etmektedir. Geçmiş olsun Muğla."
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