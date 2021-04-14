Samanyolu Haber /Gündem / '128 milyar dolar nerede?' afişlerine operasyon /14 Nisan 2021 08:41

'128 milyar dolar nerede?' afişlerine operasyon

"128 milyar nerede" afişlerinin asılmasına izin verilmiyor. Daha önce üzerinde Beştepe'deki Saray'ın resmi olduğu ve Cumhurbaşkanına hakaret gerekçesiyle afişler Türkiye'nin farklı yerlerinde toplatılmıştı. Ancak üzerinde Saray resmi bulunmayan afişlere de izin verilmedi.

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Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Merkez Bankası rezervlerindeki 128 milyar dolarlık azalmaya dikkat çekerek hükûmete yönelttiği "128 milyar dolar nerede?" sorusunun yer aldığı afişler, savcılık talimatıyla parti binalarından sökülüyor.

Gece saatlerinde İstanbul Ataşehir'de polis ekipleri CHP ilçe binasının önüne getirdikleri vinçle, 'CHP'nin 128 milyar dolar nerede?' afişini kaldırdı.

İLÇE BAŞKANI VE CHP'LİLER NÖBETTEYDİ

CHP Ataşehir İlçe binasına düzenlenin polis baskınından önce CHP Ataşehir İlçe Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından şu tweet atılmıştı.

"Ataşehir İlçe Binamıza, buharlaştırılan Milletin parasının nerede olduğunu sormak için astığımız #128MilyarDolarNerede pankartın ,Hukuksuz indirilmemesi için İlçe Başkanımız Celal Yalçın ile örgütümüz nöbette."

NİĞDE'DE İZİN VERİLMEDİ

Niğde'de CHP İl Başkanlığı binasına asılan "128 milyar dolar nerede" pankartı, polisler tarafından kaldırıldı. Polisin savcılık tarafından verilen el koyma kararını sunması üzerine CHP Niğde İl Başkanı Erhan Adem, "128 milyar doları sormak suç mu?" diye sordu. 

Savcılık tarafından verilen kararı okuyan Erhan Adem, "Külliye'nin resminin olduğundan dolayı... Külliye resmi olmasa demek ki soru sormanın bir şeyi yok. Siz alın, biz yarın yenisini takacağız" dedi. Polis memuru ise Adem'e, "Biz de tekrar alırız başkanım" karşılığını verdi. 

Ardından polisler il başkanlığı binasının balkonunda asılı olan pankartı kaldırırken Adem, "Sevgili arkadaşım, sizi de yoracağız ama biz bu soruyu sormaya devam edeceğiz. Maalesef Türkiye'de 128 milyar doları sormak suç oluyor. Yazık, bütün Türk milleti adına sorduk, sormaya da devam edeceğiz. 128 milyar dolar nerede?" diye konuştu. 

CHP NİĞDE İL BAŞKANI İFADEYE ÇAĞRILDI

Diğer yandan CHP Niğde İl Başkanı Erhan Adem, KRT TV'de Şimdiki Zaman progamında Gürkan Hacır'a gönderdiği mesajda CHP Niğde İl Başkanlığı'na asılan '128 milyar dolar nerede?' afişi nedeniyle ifadeye çağrıldığını duyurdu.

KASTAMONU'DA AFİŞLERE GEÇİT YOK

Kastamonu'da da CHP'nin astığı "128 milyar dolar nerede?" afişleri de savcılık talimatıyla söküldü. 

CHP Kastamonu İl Başkanı Hikmet Erbilgin ve İl Başkanvekili Hasan Baltacı, konuyla ilgili yaptıkları basın açıklamasını sosyal medya hesabından "Sıkı yönetim dönemlerinde olduğu gibi Türkiye’ye yakışmayan uygulamalar yaşanıyor. Sormaktan vazgeçmeyeceğiz. #128MilyarDolarNerede" diyerek paylaştı.

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