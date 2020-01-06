Samanyolu Haber /Gündem / Davutoğlu ekibi hedefi belirledi: Pelikancıların hamisi Berat Albayrak /06 Ocak 2020 15:25

Davutoğlu ekibi hedefi belirledi: Pelikancıların hamisi Berat Albayrak

Gelecek Partisi, Genel Başkan Ahmet Davutoğlu'nu AKP'de iken Başbakanlıktan indiren Pelikan ekibinin en önemli destekçisi Berat Albayrak'a savaş açtı. Partinin ekonomi ekibi, açıkladıkları ekonomi bildirgesinde Albayrak'ı direkt hedef alarak ''Türkiye’deki ekonomik krizin nedeni Berat Albayrak’tır'' açıklaması yaptı.

SHABER3.COM

Davutoğlu'nun danışmanı İbrahim Turhan ve ekibi tarafından hazırlanan ekonomi bildirgesinde Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak'la ilgili sert ifadeler kullanıldı.

Davutoğlu'na yakın medyanotu.com isimli sitede yer alan habere göre yapılan açıklamada “Türkiye’nin yaşadığı ekonomik krizin sorumlusu ekonomi yönetimidir, Hazine ve Maliye Bakanı bu tablonun oluşmasında birinci dereceden sorumludur” denildi.

Ayrıca “Toplumun bütün kesimleri ekonomideki kriz ortamını bizzat yaşarken bu gerçeği inkâr etmek, yönetime olan güveni sarsmaktan başka bir şeye yaramaz. Yaşanan ekonomik krizi, varlığını inkâr ederek yönetemeyiz” ifadelerine yer verildi.
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