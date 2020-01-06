Davutoğlu ekibi hedefi belirledi: Pelikancıların hamisi Berat Albayrak

Davutoğlu'nun danışmanı İbrahim Turhan ve ekibi tarafından hazırlanan ekonomi bildirgesinde Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak'la ilgili sert ifadeler kullanıldı.





Davutoğlu'na yakın medyanotu.com isimli sitede yer alan habere göre yapılan açıklamada “Türkiye’nin yaşadığı ekonomik krizin sorumlusu ekonomi yönetimidir, Hazine ve Maliye Bakanı bu tablonun oluşmasında birinci dereceden sorumludur” denildi.





Ayrıca “Toplumun bütün kesimleri ekonomideki kriz ortamını bizzat yaşarken bu gerçeği inkâr etmek, yönetime olan güveni sarsmaktan başka bir şeye yaramaz. Yaşanan ekonomik krizi, varlığını inkâr ederek yönetemeyiz” ifadelerine yer verildi.