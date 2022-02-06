Samanyolu Haber /Gündem / Davutoğlu: Erdoğan'ın talimatıyla bana darbe yapıldı! /06 Şubat 2022 11:02

Davutoğlu: Erdoğan'ın talimatıyla bana darbe yapıldı!

AKP'nin troll ordusu gündemdeki yerini korurken, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi. Trollerin kendi döneminde de olduğunu belirten Davutoğlu başbakanlıktan istifası hakkında "Bu darbe Erdoğan’ın talimatıyla yapıldı. Erdoğan’ın bilgisi dışında bu yapılamazdı” ifadelerini kullandı.

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Halk TV’de kanalın Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş’ın sunduğu ‘Liderler Özel’ programına konuk oldu. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Davutoğlu, Millet İttifakı’nın ismini değiştirmeyi konuştuklarını söyledi.

Ahmet Davutoğlu, “Bugün için 6 partinin ittifakı söz konusu. Biz bu ittifakı detaylandırıyoruz. Oturup konuşacağız. Asıl bizim seçime kadar ne yapacağımız önemli. Sayısal artış olacak ama bu yetmez. Bunun içeriği ne olacak? Onu netleştireceğiz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminin aksaklıkları ortaya daha net şekilde çıktı. Artık Türkiye’nin kurumlarının yeniden inşa edilmesi gerekecek.” ifadelerini kullandı.

KONUŞULAN İSİMLER VAR, AÇIKLAMAM DOĞRU OLMAZ

Ahmet Davutoğlu, Millet İttifakı’nın adı ve işlevi hakkında da bilgi verdu: “Şu ana kadar bu çerçeveye olumsuz yaklaşan olmadı ve süreç işliyor. Türkiye’de erken seçim bir anda ilan edile bilinir. O seçim telaşına girmeden elimizde ne varsa ortaya koymalıyız. Millet İttifakı’nın adının değiştirilmesi için konuşuyoruz. Masada farklı isimler var ama bunu açıklamam doğru olmaz.”

ERDOĞAN’IN TALİMATIYLA BANA DARBE YAPILDI

Ahmet Davutoğlu, Pelikan Dosyası adlı metin ardından başbakanlık görevinden istifa etmesi hakkında da konuştu. “Bana darbe yaptılar” diyen Davutoğlu, “Bu darbe Erdoğan’ın talimatıyla yapıldı. Erdoğan’ın bilgisi dışında bu yapılamazdı” ifadelerini kullandı.

TROLLER BENİM DÖNEMİMDE DE VARDI

Suat Toktaş’ın troll yapısını kastederek, “O mekanizma sizin döneminizde de var mıydı?” sorusuna ise şöyle cevap verdi: “Dik alası vardı. Yani muhalefet, başka partilere yapmak… Nihayet bu tür şeyler, mekanizmalar işler. Ama kendi başbakanına karşı Pelikan Dosyası ile yapılan çalışma bunların bir parçası.” dedi.

Bu konuda bir uyarısının bulunup bulunmadığına dair soruya ise, “Tabii ki uyardım. Birçok kez uyardım.” diye cevap verdi.

SAYIN ERDOĞAN DA BELEDİYE BAŞKANIYKEN BÜYÜKELÇİLERLE GÖRÜŞTÜ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul’da kar yağışının etkili olduğu sırada İngiliz Büyükelçi Dominick Chlcott ile yaptığı görüşmeye ilişkin Davutoğlu, “Sayın Erdoğan da belediye başkanıyken büyükelçilerle görüştü. Görüşmesi çok normal. Kimse buradan bir dış mihrak çıkarmasın. Açıkçası görüşmenin zamanlaması tartışılıyor. Bu görüşme afet döneminde olmasaydı daha iyi olurdu. Ama MOBESSE meselesi çok ciddi bir konudur.” dedi.
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