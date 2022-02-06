Son anket: AKP tarihinin en düşük oranında, Erdoğan rakiplerinin gerisinde

Avrasya Araştırma’nın son seçim anketi sonuçlarını sosyal medya hesabından paylaşan Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, “Öyle görünüyor ki Erdoğan ve Ak Partiyi elektrik faturaları fena halde çarpmış. AKP tarihinin en düşük oy oranıyla 2. parti.







İktidar saldırmaya devam ettikçe, iktidara karşı olan tüm muhtemel adaylar en yüksek oy alacak aday profillerine dönüşüyor. Yani muhalefetin muhtemel adayları arasındaki makas da daralıyor, herkes tavana yaklaşıyor. Erdoğan 3 muhtemel rakibine karşı da çok çok gerilere düştü. Erdoğan karşısında çatı aday olmaları durumunda; Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 55 İmamoğlu ve Yavaş yüzde 60’ları zorluyorlar.” ” ifadelerini kullandı.







ANKETTE CHP BİRİNCİ PARTİ ÇIKTI







Araştırma 24-31 Ocak tarihleri arasında 26 ilde 1860 kişiyle telefonla mülakat yöntemiyle yapıldı.





Kararsızlar dağıtılmadan önce CHP’nin yüzde 25,1 ile birinci, AKP’nin ise yüzde 23,3 ile ikinci sırada yer aldığı ankette, kararsızlar dağıtıldıktan sonra CHP’nin yüzde 28.4 ile birinci, AKP’nin yüzde 26.3 ile ikinci sırada olduğu görülüyor.









HDP ÜÇÜNCÜ SIRADA





Anket sonucuna göre HDP yüzde 12.9’la üçüncü, İYİ Parti yüzde 12.4’le dördüncü sırada. Diğer partiler ise barajın düşürülmesi beklenen yüzde 7’nin altında.













Özkiraz'ın yaptığı paylaşıma göre anketlerde Erdoğan'ın ismi de muhtemel bir Cumhurbaşkanlığı seçiminde geride kalıyor. Ankete göre, Erdoğan karşısında çatı aday olmaları durumunda Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 55, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ise yüzde 60'lar civarında oy alıyor.





AKP HÜKÜMETİ POLİTİLARI BAŞARISIZ BULUNDU







Ankete katılanların yüzde 63,4’ü “Hükümetin politikalarını başarılı buluyor musunuz?” sorusuna “Başarısız buluyorum” cevabını verirken başarılı bulanların oranı ise yüzde 27,5 oldu.





Ankete katılanların yüzde 62’si AKP iktidarından memnun olmadığını belirtti.







