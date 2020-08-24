Samanyolu Haber /Politika / Davutoğlu: Hızlı davrandık, çünkü erken seçim olabilir /24 Ağustos 2020 13:55

Davutoğlu: Hızlı davrandık, çünkü erken seçim olabilir

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, kongreleri hızlandırmalarının sebebinin "erken seçim" olduğunu söyledi. “Büyük kongreye gitmemizin, doğal olarak hızlı bir süreç içerisinde seyretmesinin sebebi de budur ve doğrudur.” diyen Davutoğlu, "Hangi şartta ve hangi zeminde olursa olsun her zaman erken seçime hazırız.” mesajı verdi.

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin il başkanları toplantısında gündeme ve partisinin örgütlenmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Davutoğlu, Karadeniz’de bulunan doğalgaz rezervlerine ilişkin yaptığı yorumda, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ı eleştirdi. Konu özelinde Albayrak'a geniş yer ayrılmasının ‘devlet ahlakına aykırı’ olduğunu söyleyen Davutoğlu, “Şu anda Enerji Bakanı var. Bakanlar gittiklerinde arkalarında bir miras bırakırlar ama sanki o bakanlığı devam ettiriyormuş gibi davranamazlar” dedi.

"TÜRKİYE'Yİ DOLARA MAHKÛM ETTİNİZ"

Albayrak'ın “Maaşınızı dolarla mı alıyorsunuz” şeklindeki yaklaşımına da değinen Davutoğlu, “Enflasyon bir canavar gibi milletin cebini kemiriyor, sonra bu bakan çıkıp diyor ki dolarla ne işimiz var. Kamu borçlarının hepsi dolarla. Milli bir iktisat derken Türkiye'yi dolara mahkûm ettiniz” ifadelerini kullandı.

ERKEN SEÇİM AÇIKLAMASI: HER ŞARTTA HAZIRIZ

Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, erken seçime ilişkin de önemli mesajlar verdi. ‘Erken seçime her şartta hazır olduklarını’ dile getiren Davutoğlu, hızlı bir şekilde kongrelerini yapmalarının sebebinin de erken seçim olduğunu söyledi. 

Davutoğlu şöyle konuştu: “Önümüzdeki döneme bakarsak erken seçim tartışmaları gündemde. Biraz da bizim kongrelerimizi hızlandırmamız büyük kongreye gitmemizin doğal olarak hızlı bir süreç içerisinde seyretmesinin sebebi de budur ve doğrudur. İnşallah 81 ilde örgütlenecek ve büyük kongreyi yaparak daha önce parti kuramaz diyenlere ve şimdi seçime giremez diyenlere şu mesajı sizler vereceksiniz: ‘Hangi şartta ve hangi zeminde olursa olsun her zaman erken seçime hazırız ve erken seçimin belirleyici partisi Gelecek Partisi olacaktır’.”
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