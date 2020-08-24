Doğrudan Erdoğan'ı hedef aldı

Partisinin il başkanları toplantısında konuşan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “takviye hazır kuvvet” tartışmasına müdahil oldu.





"Valilerin denetiminde olmayan bir güc kim tarafından denetlenecek? Kim tarafından o gücün yanlış uygulamaları olursa cevap oluşturulacak?" sorularını yönelten Davutoğlu, "Anayasal çerçevede Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yasal anlamda verilen yetkilerin dışında hiyerarşisi açık ve net olmayan yapılar ortaya koyduğunuz zaman milletin var olan sisteme olan güvenini sarsarsınız." dedi.





Davutoğlu, "Bugün yaptığımız açıklamayla bazı sorular sorduk. Ümit ederiz bu sorulara doğru, tutarlı cevaplar verilir ve toplumdaki kaygılar, bizdeki kaygılar giderilir. “





DAVUTOĞLU'NDAN ERDOĞAN'A: BALIK BAŞTAN KOKAR





Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dar bir çevrenin ihtiraslarına dayalı bir siyaseti tercih ettiğini belirten Davutoğlu, kamuda liyakatin ortadan kalktığını söyledi.





Davutoğlu, "Bir rektörün, bir ilim adamının kendi eşini atamasından daha büyük bir ahlaki çöküş olur mu? Bizim millet önündeki lidere bakarak yürür. Eğer Türkiye’nin en tepesinde aile ilişkileri bu hali almışsa rektörü de böyle olur, valisi de böyle olur, belediye başkanı da böyle olur. Balık baştan kokar diye bir tabir vardır. Nepotizm almış başını gitmiş!" dedi.





TÜRKİYE'Yİ BATIRAN BAKAN KİM?





Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı "Türkiye'yi batıran bakan" diye nitelendiren Davutoğlu, "Bir Cumhurbaşkanlığı hükûmet sisteminden bahsediyoruz ki bizim 2,80 TL'de bıraktığımız doları 7 TL’de tutmaya çalışıyorlar. Enflasyon bir canavar gibi milletin cebini kemiriyor. Sonra bu bakan çıkıp diyor ki dolarla ne işimiz var. Dolarla işin var Sayın Bakan! Kamu borçlarının hepsi dolarla." diye konuştu