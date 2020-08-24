Samanyolu Haber /Ekonomi / Döviz çekerken ücret şimdilik yok! /24 Ağustos 2020 10:26

Döviz çekerken ücret şimdilik yok!

Türk Lirası döviz karşısında değer kaybetmeye devam ederken, döviz talebini kısmak için her gün yeni bir karar alınıyor. İki haftadan beri bankalar mevduat sahiplerinden döviz işlemi karşılığında komisyon ücreti alıyor.

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Merkez Bankası'nın tebliği ile iki hafta önce nakit döviz çekiminde komisyon ücreti alınmaya başlamıştı. 

Binde 2 ila binde 3 arasında değişen komisyon tutarları geçici olarak durduruldu. Merkez Bankası'nın yeni bir tebliğ hazırladığı ve komisyon oranlarının tebliğe göre alınacağı belirtiliyor.

Tebliğ yayımlanıncaya kadar bankalar döviz çeken müşteriden komisyon almayacak. 

MÜŞTERİLER VERYANSIN EDİYOR

Başta kamu bankaları olmak üzere birçok banka 10 bin dolardan sonraki nakit çekimlerinde 20 dolar ile 135 dolar arasında ücret alıyordu. 

Mudiler yüzde 1 oranındaki Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi'nden (BSMV) ile bir gün valörlü işlem şartından sonra dövizden komisyon kesilmesine veryansın etmişti. 

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