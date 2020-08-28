Samanyolu Haber /Politika / Davutoğlu'ndan çok konuşulacak Berat Albayrak açıklaması /28 Ağustos 2020 22:33

Davutoğlu'ndan çok konuşulacak Berat Albayrak açıklaması

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile ilgili çok konuşulacak bir iddiada bulundu. Davutoğlu, "Liyakatsiz bir yönetimin başında bulunan, liyakatsiz bir bakanı önce iktidar partisinin başına sonra Türkiye'nin başına getirmek için bir PR kampanyası yapılıyor" ifadelerini kullandı.

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu partisinin Kocaeli İl Kongresi'ndeki konuşmasında, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile ilgili bir iddiada bulundu.

Davutoğlu, Albayrak'la ilgili isim vermeden dile getirdiği iddiasında "Liyakatsiz bir yönetimin başında bulunan, liyakatsiz bir bakanı önce iktidar partisinin başına sonra Türkiye'nin başına getirmek için bir PR kampanyası yapılıyor" ifadelerini kullandı.

Davutoğlu, iddiaya ilişkin Erdoğan'a "Buradan Cumhurbaşkanına sesleniyorum: İstediğiniz kişiyi kendi partinizin başına getirebilirsiniz, bu bizi ilgilendirmez ama milletin tek bir kuruşunu böyle bir pr kampanyasına harcama hakkınız yoktur. Biz bunun hesabını sorarız" diyerek seslendi.

"VAKA SAYILARINDA UÇURUM VAR"

Davutoğlu, koronavirüs verilerinin şeffaflığı konusunda da Sağlık Bakanlığı eleştirererek "Pandemi şartları bağlamında Türkiye bir şeffaflık sınavından geçiyor. Verilen rakamlarla yaşanan realite arasında büyük bir uçurum olduğu kanaati her yerde hakim. Son 48 saat içinde 5 uzman hekimimiz Kovid'den dolayı vefat etti. Ankara'da pandemi hastanesine dönüştürülen hastanelerde ne kadar yoğunluk olduğuyla ilgili gelen bilgiler var, farklı illerimizden gelen bilgiler var Sağlık Bakanlığı'nın açıklamalarında stabil gidiyormuş gibi bir intiba var. Buradan Sağlık Bakanı'na sesleniyorum: Siyasetin en önemli ilkesi şeffaflıktır. Bugün bilgiler üzerinde bir karartma olduğu kanaati hakim." ifadelerini kullandı.
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