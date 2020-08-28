Samanyolu Haber /Politika / Süleyman Soylu'dan Ebru Timtik açıklaması /28 Ağustos 2020 22:26

Süleyman Soylu'dan Ebru Timtik açıklaması

Sürdürdüğü açlık grevi nedeniyle hayatını kaybeden Avukat Ebru Timtik ile ilgili bir açıklama da Süleyman Soylu'dan geldi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dereli İlçe Jandarma Komutanlığından video konferans yoluyla, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Subay ve Astsubay Mezuniyet Töreni'ne katıldı.

Soylu, 238 gündür Avukat Aytaç Ünsal ile birlikte adil yargılanma talebi için açlık grevine başlayan Avukat Ebru Timtik yaşamını yitirmesinin ardından İstanbul Barosu'na asılan Ebru Timtik'in fotoğrafına tepki gösterdi.

'SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIM'

Bakan Soylu, "İstanbul Barosuna da yazıklar olsun, İstanbul Barosu'nun yöneticilerine de yazıklar olsun. Savcı Selim Kiraz'ı şehit eden, bu ülkeyi huzursuz etmeye çalışan, jandarmamızın dağda fellik fellik arayıp etkisiz hale getirdiği DHKP-C terör örgütü mensuplarının fotoğrafını bugün İstanbul Barosuna asanların bu milletin değerleriyle hiçbir ilgisi yoktur. Şahsım adına da onlarla ilgili suç duyurusunda bulunacağım'' ifadelerini kullandı.
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