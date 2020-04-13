Samanyolu Haber /Gündem / Davutoğlu'nun üniversitesine kilit için son hamle tamam /13 Nisan 2020 14:15

Davutoğlu'nun üniversitesine kilit için son hamle tamam

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun kurucusu olduğu Bilim ve Sanat Vakfı'na bağlı İstanbul Şehir Üniversitesi'nin tüm varlıklarına tedbir konularak kayyım atanmasının ardından şimdi de üniversitenin kapısına kilit konulmasının önünü açacak yeni düzenleme, Meclis Komisyonu’nda kabul edildi.

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Karar gazetesinin haberine göre bir üniversitenin tamamen kapatılabilmesi için kurucu vakfa kayyım atanması halinde bile tek yetkili organ vakıf mütevelli heyetiydi. Ancak TBMM Mili Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’ndan geçen yeni yasa teklifi ile bu yetki mütevelli heyetinden alınıyor.

Yüksek Öğrenim Kanunu’nun bazı maddelerinde değişiklik yapılmasını öngören tasarı ile bu yetki YÖK’e devrediliyor.

Söz konusu düzenleme, kurucuları arasında Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun da olduğu Bilim ve Sanat Vakfı’nı ve vakfa bağlı İstanbul Şehir Üniversitesi’ni akıllara getirdi. Yeni düzenleme ile Şehir Üniversitesi’nin kapanmasına artık YÖK karar verecek.

Yasa teklifine komisyon üyeleri İYİ Parti’li Şenol Sunat, CHP’li Utku Çakırözer ve HDP’li Mehmet Rüştü Tiryaki itiraz etti. İYİ Partili Şenol Sunat, ilgili maddeye ilişkin olarak “12. madde bana Şehir Üniversitesi’ni hatırlatıyor” derken, HDP’li Mehmet Rüştü Tiryaki de “Hepimizin aklına gelen o” ifadelerini kullandı.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer de “Şehir Üniversitesi bir başka üniversiteye devredildi, vakfına kayyum atandı. Geldiğimiz noktada da bu madde çok açık bir şekilde nokta atışı ile Şehir Üniversitesi’nin kapatılmasını içeriyor” dedi.
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