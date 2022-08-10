Demir Yumruk Operasyonu'nda 4 şaibeli tahliye

EVCİL DE TUTUKLANMIŞTI





KRİTİK İSİMLERE TAHLİYE





Kamuoyunda Demir Yumruk olarak bilinen operasyonda tutuklanan bazı isimlerin tahliye edildiği konuşuluyor.T24'ten Asuman Aranca'nın haberine göre , dosya açısından büyük öneme sahip olan bazı isimlerin 10-12 Ağustos tarihlerinde tahliye edilebileceği iddialarının gündeme gelmesinin hemen ardından, dört kişi için tahliye kararı geldi. Ankara 18. Asliye Ceza Mahkemesi, Forum AVM’lerin CEO’su ve bir dönem Fenerbahçe’de başkan adayı olan Hulusi Belgü ile Karabacak grubu olarak adlandırılan Detaş şirketler grbubunun sahibi Melih Karabacak’ın kasası olarak nitelendirilen Serdal Güler’in de aralarında bulunduğu 4 kişinin tahliyesine karar verdi. İtiraz üzerine verilen tahliye kararının kesin olması nedeniyle savcılığın bu karara itiraz hakkı da bulunmuyor. Tahliyelerin devam edebileceği belirtiliyor.Demir çelik sektöründe kamuyu 25 milyar dolar zarara uğrattıkları gerekçesiyle üç ayrı suç örgütüne yönelik operasyon düzenlenmiş, bu kapsamda 374 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Operasyon sonucu, örgüt lideri olmakla suçlanan Erol Evcil, Hüseyin Eryılmaz ve Melih Karabacak gibi isimlerin yanı sıra, dolmuş parası yokken milyonluk şirket sahibi olduğu iddia edilen Mehmet Akif Çetin ve 13 farklı AVM’nin sahibi, Multi Türkiye’nin CEO’su Hulusi Belgü de tutuklanmıştı.Yaklaşık bir ay önce gerçekleştirilen operasyonun ardından Ankara Adliyesi koridorlarında ilginç iddialar dolaşmaya başladı. Dosyanın bazı kritik şüphelilerinin 10-12 Ağustos tarihleri arasında tahliye edilecekleri, bu yönde duyumlar bulunduğu iddiaları gündeme geldi. Bu iddialar tartışılırken, dört kişi için tahliye kararı verildi.Ankara 18. Asliye Ceza Mahkemesi, Forum AVM dahil 13 AVM’nin sahibi, Multi Türkiye’nin CEO’su ve bir dönem Fenerbahçe’de başkan adayı olan Hulusi Belgü ile Karabacak grubu olarak adlandırılan Detaş şirketler grubunun sahibi Melih Karabacak’ın kasası olarak nitelendirilen Serdal Güler ile 24 yaşında şirket kurarak 9 yılda 50 milyondan fazla servet edindiği belirtilen ve lüks yaşantısının fotoğrafları kamuoyuna da yansıyan Mehmet Akif Çetin’in de aralarında bulunduğu 4 kişinin tahliyesine karar verdi. Tahliye edilen diğer isim ise çeklerin silsile halinde cirolanması işini yaptığı iddia edilen Murat Yeşilbaş.Mahkemenin, Belgü hakkındaki tahliye kararının gerekçesinde de ilginç ifadeler yer aldı. Delillerin büyük ölçüde toplandığı, "toplanamayan delillerin nitelikleri gereği karartılma ihtimali olmadığı" savunulan gerekçede, “şüphelinin sosyal ve ekonomik durumu, sabit ikametgah sahibi olması ve kaçma şüphesinin bulunmaması nedenleriyle tutuklama tedbirinin ölçüsüz olacağı” ifade edildi.Belgü'ye yurtdışına çıkış yasağı ve haftada iki gün en yakın kararkola imza atma şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.Savcılığın, verilen tahliye kararına kesin nitelikte olması nedeniyle itiraz hakkı da bulunmuyor. Öte yandan adliyede farklı mahkemelerden başka tahliyelerin olacağı da konuşuluyor.