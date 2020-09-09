Samanyolu Haber /Politika / Demirtaş yeni parti kuracak mı? /09 Eylül 2020 13:56

Demirtaş yeni parti kuracak mı?

46 aydır Edirne Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) eski eş genel başkanı Selahatttin Demirtaş, kahvaltı çağrısına cevap veren İyi Parti lideri Meral Akşener'in sözlerini değerlendirdi.

SHABER3.COM

Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) eski eş genel başkanı Selahatttin Demirtaş, "Dışarıda olsaydım bir sabah Başak ile birlikte Meral Hanım’ın kapısını çalar ve 'Kahvaltıya geldik' derdim." ifadeleri ile İyi Parti lideri Meral Akşener'e mesaj vermişti.

Akşener bu sözlere, "Güneydoğu’da şöyle bir gelenek var, kan davalınız bile olsa kapınızı çaldığı zaman içeri alırsınız." diye cevap vermişti. 

Akşener'in sözlerini değerlendiren Demirtaş, "Sorunların ve soruların tartışılmasından, ele alınmasından bir zarar gelmez. Tartışmak her zaman iyidir. Ben ahlaki duruşumu, iyi niyetimi ve vicdanı duruşumu ortaya koydum." dedi.

HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş 2016 yılı kasım ayından beri tutuklu.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ YENİ PARTİ KURACAK MI?

Gazeteci Barış Yarkadaş, Halk TV'de, "Yani Selahattin Demirtaş, Akşener'in cevabına çok fazlada içerlememiş." değerlendirmesinde bulundu.

Yarkadaş, Başak Demirtaş'la geçekleştirdiği görüşmeye dair notların paylaştı.

Yarkadaş'ın aktardığına göre, Demirtaş'ın hakkında bir gazetede yer alan "Yeni parti kuracak" iddialarına mukabil Başak Demirtaş, "Selahattin bir parti kursaydı, sanırım benim de haberim olurdu." dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Demirtaş yeni parti kuracak mı? Sonraki Haber >>

Kamyonun Freni patlayınca

Kamyonun Freni patlayınca

Mesafe kuralına uymayınca

Mesafe kuralına uymayınca

Roket askerin omzunda patladı!

Roket askerin omzunda patladı!

Teksas'ta Trump yanlısı tekne geçidi düzenleyenler kendi dalgalarında battı

Teksas'ta Trump yanlısı tekne geçidi düzenleyenler kendi dalgalarında battı

Şoke eden mesaj!

Şoke eden mesaj!

Sakarya'da mevsimlik tarım işçileri acımasızca dövüldü

Sakarya'da mevsimlik tarım işçileri acımasızca dövüldü

Maysak tayfunu hayatı felç etti!

Maysak tayfunu hayatı felç etti!

Balonla 9 kilometre yükseldi!

Balonla 9 kilometre yükseldi!

At yarışındaki dikkatsizlik faciaya yol açtı

At yarışındaki dikkatsizlik faciaya yol açtı

Otoyola inen uçak tabelaya çarptı

Otoyola inen uçak tabelaya çarptı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:56:49