Demirtaş yeni parti kuracak mı?

Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) eski eş genel başkanı Selahatttin Demirtaş, "Dışarıda olsaydım bir sabah Başak ile birlikte Meral Hanım’ın kapısını çalar ve 'Kahvaltıya geldik' derdim." ifadeleri ile İyi Parti lideri Meral Akşener'e mesaj vermişti.





Akşener bu sözlere, "Güneydoğu’da şöyle bir gelenek var, kan davalınız bile olsa kapınızı çaldığı zaman içeri alırsınız." diye cevap vermişti.





Akşener'in sözlerini değerlendiren Demirtaş, "Sorunların ve soruların tartışılmasından, ele alınmasından bir zarar gelmez. Tartışmak her zaman iyidir. Ben ahlaki duruşumu, iyi niyetimi ve vicdanı duruşumu ortaya koydum." dedi.





HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş 2016 yılı kasım ayından beri tutuklu.





SELAHATTİN DEMİRTAŞ YENİ PARTİ KURACAK MI?





Gazeteci Barış Yarkadaş, Halk TV'de, "Yani Selahattin Demirtaş, Akşener'in cevabına çok fazlada içerlememiş." değerlendirmesinde bulundu.





Yarkadaş, Başak Demirtaş'la geçekleştirdiği görüşmeye dair notların paylaştı.





Yarkadaş'ın aktardığına göre, Demirtaş'ın hakkında bir gazetede yer alan "Yeni parti kuracak" iddialarına mukabil Başak Demirtaş, "Selahattin bir parti kursaydı, sanırım benim de haberim olurdu." dedi.