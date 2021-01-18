Samanyolu Haber /Gündem / Demirtaş'ın avukatından ilginç iddia /18 Ocak 2021 15:14

Demirtaş'ın avukatından ilginç iddia

AKP iktidarında cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlü sayısı 5 kat arttı. 2002 yılında 59 bin 429 olan tutuklu ve hükümlü sayısı, 2019’da 291 bin 546’ya çıktı.

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Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın avukatı Mahsuni Karaman, 3530 sayfalık 6-7 Ekim Kobani eylemleri iddianamesiyla ilgili iddialarda bulundu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Karaman, iddianamede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "gizli sanık" olduğunu öne sürdü.
Karaman şunları kaydetti:

3.530 sayfalık yeni iddianamenin asıl sürprizi “gizli tanık” değil, “gizli sanık” galiba. Ankara Başsavcılığı, yeni Kobani iddianamesinde çözüm sürecini suç sayarak CB Erdoğan ve arkadaşlarını da "gizli sanık" yapmış.

Çözüm sürecinde bizzat Devlet’in talimatı ile gerçekleştirilen Kandil’e gidişlerin suç sayılması, Erdoğan ve arkadaşlarını da şimdilik “gizli sanık” yapar. AKP’liler farkında mı? Gelecekte, CB Erdoğan’ın çözüm sürecinden dolayı yargılanmasının altyapısı mı hazırlanıyor?



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "6-8 Ekim olaylarına" ilişkin soruşturma kapsamında, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın da aralarında bulunduğu 108 kişi hakkında iddianame hazırlamıştı.
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