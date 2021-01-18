Demirtaş'ın avukatından ilginç iddia

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Karaman, iddianamede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "gizli sanık" olduğunu öne sürdü.

Karaman şunları kaydetti:





3.530 sayfalık yeni iddianamenin asıl sürprizi “gizli tanık” değil, “gizli sanık” galiba. Ankara Başsavcılığı, yeni Kobani iddianamesinde çözüm sürecini suç sayarak CB Erdoğan ve arkadaşlarını da "gizli sanık" yapmış.





Çözüm sürecinde bizzat Devlet’in talimatı ile gerçekleştirilen Kandil’e gidişlerin suç sayılması, Erdoğan ve arkadaşlarını da şimdilik “gizli sanık” yapar. AKP’liler farkında mı? Gelecekte, CB Erdoğan’ın çözüm sürecinden dolayı yargılanmasının altyapısı mı hazırlanıyor?







