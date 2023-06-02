Demokrat Parti'de toplu istifa!

Demokrat Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Yavuz ve dört yardımcısı, görevlerinden istifa ettiklerini duyurdu. Fatma Yavuz, Twitter hesabından paylaştığı istifa dilekçesinde, "29.06.2022 tarihi itibariyle atanmış olduğum Demokrat Parti Kadın Kolları Genel Başkanı görevimden 01.06.2023 tarihi itibariyle kendi isteğimle istifa ediyorum" ifadelerine yer verdi.





YARDIMCILAR VE GİK ÜYELERİ DE İSTİFA AÇIKLAMALARINI YAPTI

Kadın Kolları Başkan Yardımcıları Ezgi Akgün Biber, Şilan Ulutaş, Amine İlknur Tombul ve Buse Köseren ile Kadın Kolları Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleri Durdu Demir ve Özlem Gökdemir, Fatma Yavuz'un istifa kararını duyuran paylaşımın altına ekledikleri açıklamalarla görevlerinden ayrıldıklarını duyurdular.





Bu istifa kararının gerekçeleri ve detayları hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmamıştır. Ancak istifaların ardından Demokrat Parti Kadın Kolları'nda yeni atamalar ve görev dağılımının nasıl gerçekleşeceği merak konusu olmuştur. Önümüzdeki günlerde parti yetkililerinin konuya ilişkin açıklama yapması beklenmektedir.