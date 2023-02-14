Samanyolu Haber /Gündem / Deniz Baykal son yolculuğuna uğurlandı /14 Şubat 2023 14:53

Deniz Baykal son yolculuğuna uğurlandı

Eski CHP Genel Başkanı ve CHP Milletvekili Deniz Baykal, düzenlenen törenlerin ardından toprağa verildi.

SHABER3.COM

Ankara’da 11 Şubat'ta hayatını kaybeden Türk siyasetinin önemli isimlerinden ve eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, bugün son yolcuğuna uğurlandı. Baykal için CHP Genel Merkezi'nde ve TBMM'de cenaze töreni düzenlendi.

Baykal'ın CHP Genel Merkezi'ndeki cenaze törenine eşi Olcay Baykal, çocukları Aslı Baykal, Ataç Baykal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin eski genel başkanları Murat Karayalçın, Hikmet Çetin, Altan Öymen, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP grup başkanvekilleri, genel başkan yardımcıları, milletvekilleri ve partililer katıldı.

KILIÇDAROĞLU: 'HUZURUNUZDA SÖZ VERİYORUM...'
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, törende yaptığı konuşmada "İzniniz olursa duygularımı Sayın Genel Başkanıma hitaben paylaşmak isterim. Sayın Genel Başkanım bütün bir ömrünüzü isminize uygun bir şekilde, bu güzel ülkenin refahına, huzuruna, mutluluğuna, kardeşliğine vakfettiniz. Ülkemizin çıkarlarını her ortamda savundunuz. Sayın Genel Başkanım bu ülkenin dünü ile yarını arasında köprü olarak kalmadınız, ülkemizin güzel geleceğini, demokrasi ve özgürlük çerçevesinde inşa eden aktörlerin hem öncüsü hem de yol arkadaşı oldunuz" dedi.

Baykal için TBMM Şeref Merdivenlerinde de tören düzenlendi. 

CENAZE NAMAZI KILINDI
Baykal için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde öğle namazını takiben cenaze namazı kılındı. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törende Baykal'ın eşi Olcay Baykal taziyeleri kabul etti.


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