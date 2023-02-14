Haluk Levent'ten kendisini hedef alan Bahçeli'ye jet cevap!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin bugünkü grup toplasında gündemi değerlendirirken deprem bölgesindeki yardım çalışmaları ile gündeme gelen AHBAP ve Babala TV'yi hedef aldı.







Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'u hedef alarak "Bu sahtekârların artık Türk televizyonlarında yer almaması lazım" diyen Bahçeli, "Devleti acz içinde gösterircesine sosyal medyaya üşüşenler bindikleri dalı kestiklerini ne zaman anlayacaklardır? Yardım ve desteklerin AFAD aracılığıyla yapılması en doğru yoldur" ifadelerini kullandı.





AHBAP'ın kurucusu Haluk Levent, Bahçeli'nin sözlerinin ardından sosyal medya hesabından yanıt verdi.





"Daha dün MHP milletvekilleri çadır kentimizi ziyarete geldi" diyen Levent, şu ifadeleri kullandı:





"Sayın Devlet Bahçelinin danışmanlarının kendisini yanlış yönlendirdiğini düşünüyorum. Ben her gün devletin kurumları ile çalışıyor ve bunu yazıyorum.





Zaten kurumlar arası işbirliği olmadan başarı olmaz."







