Bahçeli deprem suskunluğunu bozdu ama...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP'nin olağan grup toplantısında gündeme dair açıklama yaptı. Geçtiğimiz hafta Kahramanmaraş'ta yaşanan 7.7 ve 7.6'lık iki büyük depremin ardından sessizliğe gömülen Bahçeli, deprem bölgesine gitmemiş ve konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmamıştı. Öte yandan Meclis'te grubu olan tüm partiler toplantılarını iptal ederken Meclis ise tatil edilmişti.







Geçtiğimiz hafta toplantısını iptal etmeyen MHP, bu hafta da grup toplantısını iptal etmedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, haftalık konuşmasını yapmak için kürsüye çıktı.





Deprem sürecinde yardım çalışmaları ile gündeme gelen Ahbap ve Babala TV, Bahçeli'nin hedefi oldu. Bahçeli, Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'u hedef alarak "Bu sahtekarların artık Türk televizyonlarında yer almaması lazım" dedi.





TİP Milletvekili Ahmet Şık'ı da hedef alan Bahçeli "Geldiğimiz bu aşamada bu gedikli düşmanı TBMM’den yaka paça atmak devletin ve hukukun şeref ve güvenlik konusudur" açıklamasını yaptı.







Bahçeli'nin konuşmasından satırbaşları şöyle oldu:







Savaşlara, doğal afetlere, salgın hastalıklara, darbe teşebbüslere, isyan girişimlerine, istiklalimize yönelik menfur suikastlara karşı aynı cephede mücadele ettik. Enkazın üzerinde tepinen utanmazlara her dönemde şahitlik ettik. İnsanlarımız imdat çağrısı yaparken, milletimizin ahları arşı titretirken, afetzedeler hayata tutunmaya çalışırken, vicdan fukaralarını esefle, ibretle izledik.







Feryadımızdan siyasi rant için çırpınan utanmazlara her dönemde bifasıla şahitlik ettim. Afetzedeler hayata tutunmaya çalışmaya çalışırken kazanç çetelesi tutan vicdan ve insanlık fukaralarını esefle izledik. Olağanüstü bir dönemden geçtiğimiz kuşkusuzdur. Ama yaşadığımız deprem felaketi ne ilk ne de son olacaktır.





Kentleşme politikalarımızı gözden geçirip bina yapılarını yer tutma ve yerleşme stratejilerini doğal afetleri göz önünde bulundurarak yeni baştan değerlendirmeliyiz.





Türk milleti nice badireyi atlatmıştır. Allah yardım ettiği müddetçe bugünkü ağır sıkıntıların üstesinden gelmeyi bilecektir.





"YAŞADIĞIMIZ DEPREMDE EN AZ 5 FAY SEGMENTİNİN KIRILDIĞI İDDİA EDİLMEKTEDİR"

Öyle bir felaketle yüz yüzeyiz ki Anadolu levhasının, Arap levhasına göre en az 3 metre hareket ettiği uzmanlarca ifade edilmiştir. Hatay'ın Altınözü ilçesindeki bir zeytin bahçesinde, 200 metre genişliğinde, 400 metre uzunluğunda, 50 metre derinliğinde bir yarık oluşturmuştur. Zelzele bölgede tarih boyunca yaşanan en yıkıcı sismik hareketlilik olarak kayıtlara geçmiştir.





Yaşadığımız depremde en az 5 fay segmentinin kırıldığı iddia edilmektedir. Son 100 yılda 27 Aralık 1939 Erzincan depremi 7.9, 17 Ağustos 1999 Gölcük depremi 7.4, 6 Şubat Pazarcık depremi 7.7 ve Elbistan depremi 7.6 olarak gerçekleşmiştir. İkiz depremler 110 bin kilometrekarelik bölgede, 10 ilimizi, 113 ilçemizi, 6514 köyümüzü doğrudan doğruya vurmuştur. Türkiye nüfusunun yüzde 15.7'si, tarımsal alanın yüzde 14.5'i depremin yıkım alanında kalmıştır. Bazı bilim insanları bu ikiz depremin 500 atom bombasına denk geldiğini söylemişlerdir. 6 Şubat ikiz depreminin hakimiyet, hareket alanında bulunan meskun mahaller yerle bir olmuş, şu ana kadar 31 bin 643 kardeşimiz vefat etmiştir.





Çok net olmasa da 66 bin binadan 12 bin 500'ü çökmüştür.





Neresinden bakarsak bakalım karşımızda belirginleşen tablo kahredici boyutlardadır.





Teşkilatlarımız ve ülkü ocaklarımız her türlü mücadeleye destek olmuştur.





ÇALIŞMALARIMIZ AFAD İLE KOORDİNELİ İLERLEDİ

Çalışmalarımız AFAD'la koordineli şekilde ifa ve idame edilmiştir. Dava arkadaşlarımız AFAD'ın yardım kampanyasına destek olmuşlardır. Arama kurtarma faaliyetlerine aktif olarak yer aldık. Tam bir haftadır geceli gündüzlü devam eden enkaz kaldırma ve hayat kurtarma mücadelesinde devletimizin gönüllü şekilde yanında olduk. Dava arkadaşlarımız uyumadı, yorulmadı, yılmadı, vazgeçmedi.





Devletimiz ve hükümetimiz en aşağılık karalama ve iftira kampanyalarına aldırış etmeden görevini yaptı.





Sayın Cumhurbaşkanımız depremle yıkıma uğrayan illerde incelemelerde bulundu, vatandaşlarımızla buluştu, acıları paylaştı. Ben de titiz ve hassas kurtarma çalışmalarını meşgul etmemek, Cumhurbaşkanımızın deprem bölgesinde olmasından dolayı gelişmeleri Ankara'dan anbean takip ettim. Başkaları gibi şov peşinde değiliz. Milletimizin yaşadığı her acı bizim acımızdır.





MHP Genel Başkanı olarak depremden zarar görmüş illerimizi, vatandaşlarımızı ziyaret etmek amacıyla, kararı tatbik etmek için makul bir zaman kollamıştım. O zaman gelmiştir. Milletimle tek yürek olacağım, tek ses olacağım. Çalışmaların aksamasına fırsat vermeden illeri ziyaret edeceğim. Devlet yok diyen karakter yoksunları, işbirlikçi sefillerdir. Bunlar baksa da göremez, görse de itiraf edemez.





AHBAP VE BABALA'YI HEDEF ALDI

Dünyanın neresinde olsun bu çaptaki doğal afetle ve yıkıcı etkileriyle başa çıkmak kolay değildir. Devletin ve hükümetin hakkını teslim etmek lazımdır. Devletin yapamadığı ne vardır da ahbap'çılar, babala'cılar akbaba gibi kanat çırpmaktadır. Bu sahtekarların Türk televizyonlarında artık yer almaması lazımdır. Devleti acz içinde gösterircesine sosyal medyaya üşüşenler bindikleri dalı kestiklerini ne zaman anlayacaklardır? Yardım ve desteklerin AFAD aracılığıyla yapılması en doğru yoldur.





TİP MİLLETVEKİLİ AHMET ŞIK'I HEDEF ALDI

TİP’in PKK kontenjanlı sözde milletvekili “Böyle bir devletin düşmanı olmak meşrudur” açıklamasıyla halk ve devlet düşmanlığında yeni bir sayfa açmıştır. Geldiğimiz bu aşamada bu gedikli düşmanı TBMM’den yaka paça atmak devletin ve hukukun şeref ve güvenlik konusudur.