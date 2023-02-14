AFAD can kaybı sayısını 27 saat sonra açıkladı

Türkiye, 6 Şubat'ta sabaha karşı Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 ve Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki iki depremin yaralarını sarmaya çalışıyor.







Sabaha karşı 04.17 ve 13.24'te yaşanan iki büyük deprem 10 kentte ağır yıkım yarattı. Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Gaziantep depremin en fazla etkilediği kentler arasında başı çekiyor. Adana, Malatya, Şanlıurfa, Diyarbakır, Kilis ve Osmaniye'de çok sayıda kaybımız var.







AFAD'ın dün saat 10.55 paylaştığı verilere göre, can kaybı 31 bin 643'e yükselmişti.





Son açıklanan veriden 27 buçuk saat sonra AFAD'tan bugün saat 13.30 itibarıyla paylaştığı verilere göre, 31 bin 974 kişi yaşamını yitirdi.





AFAD'tan paylaşılan diğer veriler şöyle:





Depremlerin ardından 3.170 artçı deprem meydana gelmiştir.





195.962 afetzede, bölgeden diğer illere tahliye edilmiştir.



