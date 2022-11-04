Samanyolu Haber /Politika / 'Deniz Baykal'ın evinde istifa toplantısı' iddiası /04 Kasım 2022 12:48

'Deniz Baykal'ın evinde istifa toplantısı' iddiası

CHP'nin bir önceki Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, geçtiğimiz gün CHP'den istifa etti. İstifanın ardından gözlerin çevrildiği ve hakkında birçok iddianın ortaya atıldığı Deniz Baykal ile ilgili yeni bir iddia daha ortaya atıldı.

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tv100.com yazarı Barış Yarkadaş, Politikyol Genel Yayın Yönetmeni Dr. Ali Haydar Fırat, Yeni Akit Gazetesi Ankara Temsilcisi Hacı Yakışıklı ve Avukat Serkan Toper; Erdoğan Aktaş ile Sağlı Sollu programına konuk olarak gündemi değerlendirdi.

Programda, Aslı Baykal’ın ardından eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın da partisinden istifa edeceği iddiaları masaya yatırıldı.

Bizim TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç, Erdoğan Aktaş ile Sağlı Sollu programına konuk olarak günlerdir konuşulan “Deniz Baykal, CHP’den istifa edecek mi?” sorusuna yanıt verdi.

İSTİFADAN DENİZ BAYKAL'IN HABERİ VAR MIYDI?

Sevinç, “Deniz Baykal’ın kızının istifa etmesi ilginç. ‘Acaba Deniz Baykal da istifa edecek mi?’ sorusunu akıllara getirdi. Bazı CHP’liler ‘Babasının haberi ve onayı olmadan istifa etmez’ demişlerdi. Bana, bazı CHP’liler, ‘Aslı Baykal istifa ettiyse, Deniz Baykal da istifa edebilir; ederse şaşırmam’ demişti. Sonrasında edindiğim bilgiler Aslı Baykal’ın istifasından Deniz Baykal’ın haberinin olmadığı ve istifa ettikten bir gün sonra söylediğini öğrendik” dedi.

Sevinç, ayrıca Deniz Baykal'ın, CHP’den istifa etmeyeceğini ve bunu kesin olarak düşünmediğini aktardı.

KARDEŞİNİN CHP'DEN İSTİFA ETMESİNİ ONAYLAMIYOR

Deniz Baykal’ın oğlu Ataç Baykal ile telefonda görüşen Sevinç, Baykal’ın oğlunun da kardeşinin CHP’den istifa etmesini onaylamadığını ve yanlış bulduğunu söylediğini aktardı.

DENİZ BAYKAL'IN EVİNDEKİ TOPLANTI

Sevinç, Deniz Baykal'ın evinde gerçekleşen toplantıyı anlattı. Sevinç toplantıya kimlerin katıldığı, hangi kararların alındığına ilişkin açıklamada bulundu. Toplantıda Baykal'ın "Ben Cumhuriyet Halk Partili olarak öleceğim" söylemini yenilediğini aktaran Sevinç, "CHP'den ayrılmak yerine aksine CHP'de kalmalısınız telkininde bulunuyor" dedi.
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