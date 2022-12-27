Samanyolu Haber /Gündem / Deniz Poyraz cinayeti davasında ağırlaştırılmış müebbet /27 Aralık 2022 13:38

Deniz Poyraz cinayeti davasında ağırlaştırılmış müebbet

Deniz Poyraz cinayetine ilişkin davada mahkeme heyeti, tutuklu sanık Onur Gencer'i indirimsiz olarak ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

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İzmir'de, HDP il binasında Deniz Poyraz'ı (38) tabancayla öldüren tutuklu sanık Onur Gencer' in Aliağa Şakran Cezaevi'nde görülen duruşmasında karar çıktı.

Aliağa Şakran Cezaevi Yerleşkesi'ndeki salonda tutuklu sanık Gencer ve avukatı yer alırken, aile ile parti avukatları daha önceki celselerde alınan yetki belgeli avukatların salona alınmaması kararından geri dönülmemesi üzerine protesto amaçlı salona girmedi.  Duruşma öncesinde geçen celsede duruşmaya elektronik eşyaların sokulmasının yasaklandığı ara karara tepki gösteren CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, salona cep telefonuyla girmek istedi.

Tanrıkulu heyete, “Beni zorla çıkaracaksınız çıkarın" dedi. Tanrıkulu’nun cep telefonuyla girmekte ısrar etmesi üzerine heyet, Tanrıkulu’nun salondan çıkarılmasına karar verdi. Duruşmada ilk olarak iddia makamı mütalaasını tekrarladı. Esas hakkındaki mütalaa hakkında savunma yapan sanık Gencer, “Kin yuttum kan kusturdum. Asla pişman değilim" dedi. Gencer son sözünde de aynı cümleleri tekrarladı. Savunmanın ardından heyet kararını açıkladı.

Heyet Gencer’e indirimsiz olarak ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verirken, ‘mala zarar verme suçundan 4 yıl, ‘konut dokunulmazlığını ihlali’ suçundan 2 yıl ve ‘ateşli silahlar kanununa muhalefet’ suçundan da 3 yıl hapis cezasına hükmetti. Gencer, toplamda ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
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