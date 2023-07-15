Samanyolu Haber /Gündem / Denizde can pazarı! 2 çocuk öldü, 1’i kayıp /15 Temmuz 2023 20:43

Denizde can pazarı! 2 çocuk öldü, 1’i kayıp

Samsun'un Atakum ilçesinde denize giren 4 çocuktan 2'si boğuldu, biri kurtarıldı, kayıp olan bir çocuğun bulunması için çalışma başlatıldı.

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Denizevleri Mahallesi Golf Kulübü mevkisinden aileleriyle denize giren ikiz kardeşler İncilay ve Ahmet Altındal (12) ile akrabaları ve kardeş olan Elif Nur (10) ve Oğuzhan Topçu (12), bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.

Çocukların boğulma tehlikesi geçirdiği fark eden ailelerinin ihbarı üzerine olay yerine sahil güvenlik ve polis kurbağa adamları sevk edildi.

2 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

İncilay Altındal ile Elif Nur ve Oğuzhan Topçu, cankurtaran ve polis kurbağa adamlarca sudan baygın halde kıyıya çıkarıldı.

Sağlık ekipleri, kalbi duran İncilay Altındal’ı, sahilde yaklaşık 40 dakika kalp masajı yaparak hayata döndürdü.

Ardından 3 çocuk, kentteki hastanelere kaldırıldı. Çocuklardan İncilay Altındal ile Elif Nur Topçu, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ekipler, kayıp olan Ahmet Altındal’ı arama çalışmalarını sürdürüyor.
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