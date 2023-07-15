Denizde can pazarı! 2 çocuk öldü, 1’i kayıp

Denizevleri Mahallesi Golf Kulübü mevkisinden aileleriyle denize giren ikiz kardeşler İncilay ve Ahmet Altındal (12) ile akrabaları ve kardeş olan Elif Nur (10) ve Oğuzhan Topçu (12), bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.



Çocukların boğulma tehlikesi geçirdiği fark eden ailelerinin ihbarı üzerine olay yerine sahil güvenlik ve polis kurbağa adamları sevk edildi.



2 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ



İncilay Altındal ile Elif Nur ve Oğuzhan Topçu, cankurtaran ve polis kurbağa adamlarca sudan baygın halde kıyıya çıkarıldı.



Sağlık ekipleri, kalbi duran İncilay Altındal’ı, sahilde yaklaşık 40 dakika kalp masajı yaparak hayata döndürdü.



Ardından 3 çocuk, kentteki hastanelere kaldırıldı. Çocuklardan İncilay Altındal ile Elif Nur Topçu, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Ekipler, kayıp olan Ahmet Altındal’ı arama çalışmalarını sürdürüyor.