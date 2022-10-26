Samanyolu Haber /Gündem / Denizli savcısı cadı avında level atladı: KHK’lı öğretmene mezarı başında neden dua ettin? /26 Ekim 2022 15:52

Denizli savcısı cadı avında level atladı: KHK’lı öğretmene mezarı başında neden dua ettin?

Yüz binlerce kişi ‘terörist’ ilan edilirken level atlayan Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı cadı avını başka bir boyuta taşıdı. Başsavcılık vefat eden arkadaşlarının cenazesine katılan ve arkasından dua eden kişilere bunun amacını sordu.

SHABER3.COM

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı, yardım operasyonu kapsamında geçen hafta gözaltına alınanlara, KHK'lı öğretmen Gültekin Payat'ın ve Bülent Boya'nın cenazesine neden katıldıklarını sordu. Savcı, "İş kazasında ölen Bülent Boya'nın cenaze ve defin işlemlerine katıldığınız tespit edilmiştir. Şahısları mezar başında anmanızın amacı nedir?" diye sordu.

Geçen hafta 59 şehirde yapılan operasyonlar kapsamında Denizli’de gözaltına alınanlara 2017 yılında vefat eden Gültekin Payat ve Bülent Boya’nın cenazelerine neden katıldıkları ve mezar başında yaptıkları duaların amacı soruldu.

İhraç savcı Hasan Dursun’un Twitter hesabından paylaştığı belgeye göre sorunun tamamı şöyle:

“2 Mayıs 2017 tarihinde ölen Gültekin Payat isimli şahsın mezarı başına giderek dua ettiğiniz ve aynı zamanda yine fetöden işlemli ve iş kazası neticesinde ölen Bülent Boya isimli şahsın cenaze ve defin işlemlerine katıldığını tespit edilmiştir. Her ne kadar mezarlık ziyareti ve defin işlemleri normal gözükse de isimleri belirtilen Gültekin Payat ve Bülent Boya, fetö terör örgütü mensubu şahısları mezarı başında anmanızın amacı nedir? Açıklayınız?”

Anne babası cezaevinde bulunan çocuklara ve KHK’lı ailelere yardım yaptıkları iddiasıyla geçen hafta 704 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. 626 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre Antalya’da 32, Ankara’da 25, İstanbul’ da 21 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında Mardin’de 5 çocuğu bulunan bir anne-baba ve eşi de tutuklu olan MS hastası bir kadın da olduğu öğrenildi.

KAZA GEÇİREREK HAYATINI KAYBETTİ

41 yaşındaki KHK’lı öğretmen Gültekin Payat, kaldığı eve baskın yapılması üzerine paniğe kapılarak evin arka camından yan bloktaki dairenin balkonuna atlamaya çalışırken tutunduğu demirin eğilmesi sonucu dengesini kaybederek beton zemine düştü. Ağır yaralanan Payat, kaldırıldığı Denizli Devlet Hastanesi’nde 2 Mayıs 2017’de vefat etti.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Denizli savcısı cadı avında level atladı: KHK’lı... Sonraki Haber >>

Teğmen Çelebi'den 'Çürük Çelebi'ye

Teğmen Çelebi'den 'Çürük Çelebi'ye

Bu kez tam tersi oldu!

Bu kez tam tersi oldu!

Fakıbaba resmen İYİ Parti'de

Fakıbaba resmen İYİ Parti'de

Bir lütuf açıklaması da Nebati’den

Bir lütuf açıklaması da Nebati’den

Muhalif gazetecilerin evlerine şafak baskını

Muhalif gazetecilerin evlerine şafak baskını

MHP'liler ile AKP'liler yumruk yumruğa kavga etti

MHP'liler ile AKP'liler yumruk yumruğa kavga etti

Silinen görüntüler tartışmayı alevlendirdi: Putin'in sağlığı tartışılıyor

Silinen görüntüler tartışmayı alevlendirdi: Putin'in sağlığı tartışılıyor

Arel Üniversitesi'nin binası çöktü

Arel Üniversitesi'nin binası çöktü

Bamteli: Yarlığa Allah’ım!

Bamteli: Yarlığa Allah’ım!

KHK’lı doktor, önlüğünü Kılıçdaroğlu’na verdi

KHK’lı doktor, önlüğünü Kılıçdaroğlu’na verdi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:15:39