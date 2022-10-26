Denizli savcısı cadı avında level atladı: KHK’lı öğretmene mezarı başında neden dua ettin?

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı, yardım operasyonu kapsamında geçen hafta gözaltına alınanlara, KHK'lı öğretmen Gültekin Payat'ın ve Bülent Boya'nın cenazesine neden katıldıklarını sordu. Savcı, "İş kazasında ölen Bülent Boya'nın cenaze ve defin işlemlerine katıldığınız tespit edilmiştir. Şahısları mezar başında anmanızın amacı nedir?" diye sordu.



Geçen hafta 59 şehirde yapılan operasyonlar kapsamında Denizli’de gözaltına alınanlara 2017 yılında vefat eden Gültekin Payat ve Bülent Boya’nın cenazelerine neden katıldıkları ve mezar başında yaptıkları duaların amacı soruldu.





İhraç savcı Hasan Dursun’un Twitter hesabından paylaştığı belgeye göre sorunun tamamı şöyle:





“2 Mayıs 2017 tarihinde ölen Gültekin Payat isimli şahsın mezarı başına giderek dua ettiğiniz ve aynı zamanda yine fetöden işlemli ve iş kazası neticesinde ölen Bülent Boya isimli şahsın cenaze ve defin işlemlerine katıldığını tespit edilmiştir. Her ne kadar mezarlık ziyareti ve defin işlemleri normal gözükse de isimleri belirtilen Gültekin Payat ve Bülent Boya, fetö terör örgütü mensubu şahısları mezarı başında anmanızın amacı nedir? Açıklayınız?”



