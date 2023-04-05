Deprem bölgesinden işkence iddiaları yükseliyor

Yağma ve hırsızlık iddiaları





Raporu hazırlayan hak kuruluşları, söz konusu olaylar, büyük bir afet sırasında kolluk görevlilerini ciddi bir güvenlik sorunuyla karşı karşıya bırakmış olsa da uluslararası hukuk ve Türkiye'nin kendi mevzuatları gereği, koşullardan bağımsız olarak şüphelilere işkence ve kötü muamele yapılmasını engellemekle yükümlü olduğunu hatırlattı.

İçişleri ve Adalet Bakanlığı: Vakalar olgusal temelden yoksun iddialar

Uluslararası Af Örgütü ve İnsan Hakları İzleme Örgütü, yaptıkları araştırmanın sonuçlarını paylaşmak ve iddialara yönelik bilgi talep etmek üzere Türkiye İçişleri ve Adalet Bakanlığı'na başvurduklarını, aldıkları cevapta ise "Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin işkenceye sıfır tolerans gösterdiği ifadesinin ve yöneltilen suçlamaların da olgusal temelden yoksun belirsiz iddialar olduğu" değerlendirmesinin yer aldığını belirtti.

"Evim yıkılmış, üzerine polis beni dövüyor"





Misillemeden korktular





Türkiye'ye kapsamlı soruşturma çağrısı



