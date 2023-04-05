Sinan Ateş suikastında 'kritik tutanak' bilmecesi

Kayıp tutanak nerede?

Sorunun ardından whatsapp grubunda Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça ile gazeteciler arasında şu diyaloglar yaşandı:

Sinan Ateş suikastında tutanak krizi nedir?

Soruşturma kapsamında tutuklanan eski Ülkü Ocakları yöneticisi Tolgahan Demirtaş, suikasttan bir gün sonra MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'un Ankara Bağlıcar'daki evinde gözaltına alınmak istenmişti. Gelen polislere direnen Olcay Kılavuz'un "siz gidin, sahibiniz gelsin" diyerek gözaltı işlemine karşı çıktığı öne sürülmüştü. Ancak polislerin ısrarı sonucunda gözaltına alınan Demirbaş, Ankara Emniyeti'ne götürülmüş ve iddiaya göre yukarıdan gelen baskı sonucunda serbest bırakılmıştı.