Deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları sonlandırılıyor

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları sonlandırılıyor.





AFAD Başkanı Yunus Sezer Pazar günü yaptığı açıklamada, "İllerimizin birçoğunda arama kurtarma çalışması tamamlanmış durumda. Kahramanmaraş ve Hatay illerimizde devam ediyor ve oralarda 40 seviyelerinde binada arama kurtarma çalışması devam ediyor. Bu akşam itibarıyla çalışmaların 10'lu rakamlara düşeceği noktasında bildirimler var. Bölgeye 35 binin üzerinde arama kurtarma personeli göndermiştik. Hâlâ daha 20 binin üzerinde arama kurtarma personeli, görevlerine devam ediyor. 14 bin iş makinemiz bölgede. Hem enkaz kaldırma çalışmaları yapıyor, hem de iyileştirme çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor. Şu anda 250 bin civarında personel burada görev yapıyor" şeklinde konuştu.





296'ncı saatte sağ olarak kurtarıldılar

Depremde yıkılan binaların enkazından son olarak Cumartesi günü sağ olarak çıkartılanlar oldu. Hatay'ın Antakya ilçesinde, Türkmenbaşı Caddesi'ndeki Kanatlı Apartmanı'nın enkazından, 296'ncı saatte, biri çocuk üç kişi yaralı olarak çıkarıldı. Ancak çocuk enkaz altından çıkartıldıktan kısa bir süre sonra hayatını kaybetti.





278'inci saatte de Antakya ilçesindeki Tolga Apartmanı enkazından Hakan Yasinoğlu sağ olarak kurtarılarak, Mersin'de hastanede tedavi altına alındı.





11 ilde yıkıma yol açan depremlerin ardından 9 Şubat'ta Şanlıurfa ve Kilis'teki arama kurtarma çalışmaları sonlandırılmıştı. Adana'da 13 Şubat'ta, Gaziantep ve Diyarbakır'da da arama kurtarma çalışmaları 18 Şubat'ta tamamlandı.





AFAD'ın yaptığı açıklamaya göre Pazar akşamı itibarıyla depremlerde can kaybı 41 bini aştı.