Çavuşoğlu-Blinken görüşmesinde F-16, NATO ve yaptırımlar konuşuldu

Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Toplantıda F-16, IŞİD-PKK ve Rusya yaptırımları konuşuldu.













‘F-16 alımına şart koşulmamalı’

Bazı ABD’li senatörler Türkiye’ye F-16 satışına karşı çıkıyor. Türkiye’nin İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğini onaylamadığı durumda da ABD’nin Türkiye’ye F-16 satmayacağı konuşuluyor.





Çavuşoğlu, F-16 uçaklarıyla ilgili ABD Kongresi’nde bazı senatörlerin yazdığı mektuptan haberdar olduklarını, heyetleriyle Kongre üzerinde çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek şunları dedi: “ABD yönetimi de kararlı bir şekilde duruş sergiler ve Kongre üzerinde birlikte çaba sarf edersek bunu aşabileceğimizi düşünüyorum. Birbirinden bağımsız iki konunun yani özellikle iki ülkenin NATO üyeliğinin F-16 alımına şart koşulması doğru olmaz, adaletli de olmaz. İkisi farklı konu. İkisinin de şartları var. Kendi temelinde devam eden müzakereler var. Dolayısıyla ikisini birbirine şart koşmak doğru bir yaklaşım olmaz. Ya da şartlara bağlanarak bizim F-16 almamız da zaten mümkün olmaz. Elimizin kolumuzun bağlanmaması lazım. Bu konuda ortak duruş sergilemek yani Türkiye ve ABD yönetimi olarak bence kritik öneme haizdir.”





Blinken’sa Joe Biden yönetiminin F-16 satış ve modernizasyonu konusunda destek verdiğini belirterek, bu konuda Kongre’ye resmi bildirimde bulunmadan özel olarak bir değerlendirme yapmanın doğru olmayacağını söyledi. Blinken, şu anda çalışmaların devam ettiğini aktardı.









‘IŞİD’e karşı PKK kullanılmamalı’

Çavuşoğlu, IŞİD’e karşı mücadelede Kürt güçlerinin desteklenmemesi gerektiğini söyledi: “NATO için bugün iki tane tehdit var. Birinci tehdit Rusya, ikinci tehdit terörizm. Dolayısıyla biz NATO ülkeleri olarak kendimiz mücadele edemeyip de IŞİD’e karşı PKK/YPG gibi bizim düşmanımız olan terör örgütüyle işbirliği yapmamız ya da onları desteklememiz doğru değil.”





ABD’nin YPG’nin çatı örgütü Demokratik Suriye Güçleri’ne desteğiyle ilgili bir soru üzerine Blinken şunları dedi: “Türkiye’nin güney sınırıyla ilgili meşru güvenlik endişelerini anlıyoruz. Eminim Türkiye de bizim IŞİD konusundaki güvenlik endişelerimizi de aynı şekilde anlıyordur.”





‘Rusya yaptırımlarının delinmesine izin vermiyoruz’

Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası hiçbir savaş gemisinin boğazlardan Karadeniz’e geçmesine izin vermediklerini hatırlatarak Rusya’ya yönelik yaptırımlara ilişkin şunları söyledi: “Türkiye yaptırımlara katılmıyor. Birleşmiş Milletler tarafından alınan kararlara uyuyoruz elbette. Biz ABD ve Avrupa Birliği yaptırımlarının Türkiye üzerinden delinmesine, yaptırımların baypas edilmesine izin vermeyeceğimizi başından beri net bir şekilde söylüyoruz ve izin de vermiyoruz.”









ABD’li yetkililer, çeşitli dönemlerde yaptırımların delinmemesi için Türkiye’yi ziyaret etmişti. Türk bankaları da Rusların kullandığı Mir ödeme sisteminden çıkmıştı.